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Реставрация Украинского театра подходит к концу: уже можно увидеть, как он будет выглядеть

Реставрация Украинского театра подходит к концу: уже можно увидеть, как он будет выглядеть

Вокруг здания убирают строительные леса. Сейчас рабочие занимаются тротуаром перед театром.

Внутри работы тоже идут полных ходом: там вешают шторы, устанавливают оборудование сцены и основы для декораций.

Работы должны завершится ко Дню Независимости, до 24 августа.

«Одесская Жизнь» уже писала, что, областные власти готовы потратить на реконструкцию Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько более 33 миллионов гривен.

Ремонтные работы начались в первых числах июля.

ремонт тротуара
ремонт фасада украинского театра
ремонт тротуара
ремонт фасада украинского театра
ремонт фасада украинского театра
ремонт тротуара

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Редакция ПРОФИЛЬ

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