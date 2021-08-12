Реставрация Украинского театра подходит к концу: уже можно увидеть, как он будет выглядеть

Вокруг здания убирают строительные леса. Сейчас рабочие занимаются тротуаром перед театром.

Внутри работы тоже идут полных ходом: там вешают шторы, устанавливают оборудование сцены и основы для декораций.

Работы должны завершится ко Дню Независимости, до 24 августа.

«Одесская Жизнь» уже писала, что, областные власти готовы потратить на реконструкцию Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько более 33 миллионов гривен.

Ремонтные работы начались в первых числах июля.

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