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В селе под Одессой ввели карантин: там свирепствует насекомое-вредитель

В селе под Одессой ввели карантин: там свирепствует насекомое-вредитель

Карантинные ограничения ввели в селе Бурлачья балка, примыкающее к городу Черноморску в Одесской области. Там борются с расплодившейся картофельной молью.

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

Картофельная моль (фторимея) уничтожает все растения семейства пасленовых. Не только картошку, но и помидоры с баклажанами и другие.

Карантинные ограничения касаются, в первую очередь, не людей, а перевозки грузов. В особенности растений семейства пасленовых. Карантин будет действовать, пока в селе не уничтожат все очаги распространения вредного насекомого.

По распоряжению ОГА, карантин введен с следующей зоне:

Одесская область, Одесский район, город Черноморск, село Бурлачья балка, улица Приморская № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,2 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, переулок Приморский № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19.

Фторимея считается очень опасным вредителем. Если появляется очаг ее распространения, вводят карантин на государственном уровне, и он продолжает действовать, пока моль не уничтожат.

Главное ограничение – запрет на вывоз картофеля и других пасленовых без документов, которые подтверждают, что плоды не заражены личинками моли.личинки картофельной моли

Личинки фторимеи в картофеле

Ранее сообщалось, что Одесскую область «атакуют» божьи коровки, но так ли они опасны?

Фото КартоФан, Хазяїн

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Редакция ПРОФИЛЬ

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