«Зеленому театру – быть!»: одесский меценат спас свое детище от застройщиков

«Еще вчера мы думали, что каждый сезон театра – последний. Но сегодня у нас появилась надежда. Зеленому театру – быть! Быть не год и не два, а возможно, еще целых 30 сезонов»,

– радуются в театре.

Сотрудники театра также напомнили, что именно по инициативе Егора Гребенникова театр был ревитализирован в 2015 году, развивался и стал пространством, которое ежегодно объединяет более 600 тысяч гостей со всей Украины и разных уголков мира.

«Пример Зеленого театра уникальный для страны. Это беспрецедентный случай, когда культурная площадка прошла такой долгий путь, пережила обновление и получила надежду на большое будущее.

Теперь ни мы, ни одесситы не связаны договорами аренды, продолжение которых каждый раз требовало больших усилий и вызывало определенные недоразумения. У нас наконец-то появилась надежда, что в ближайшие годы здесь точно будет театр. А в нем – наша команда и наши гости»,