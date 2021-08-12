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«Зеленому театру – быть!»: одесский меценат спас свое детище от застройщиков

«Зеленому театру – быть!»: одесский меценат спас свое детище от застройщиков

Сегодня, 12 августа, одесский меценат Егор Гребенников, возродивший Зеленый театр, выкупил строения театра, расположенные на земельном участке с правом аренды до 2052 года. Таким образом театр спасен от застройки, сообщается на странице театра в Facebook.

«Еще вчера мы думали, что каждый сезон театра – последний. Но сегодня у нас появилась надежда. Зеленому театру – быть! Быть не год и не два, а возможно, еще целых 30 сезонов»,

– радуются в театре.

Сотрудники театра также напомнили, что именно по инициативе Егора Гребенникова театр был ревитализирован в 2015 году, развивался и стал пространством, которое ежегодно объединяет более 600 тысяч гостей со всей Украины и разных уголков мира.

«Пример Зеленого театра уникальный для страны. Это беспрецедентный случай, когда культурная площадка прошла такой долгий путь, пережила обновление и получила надежду на большое будущее.

Теперь ни мы, ни одесситы не связаны договорами аренды, продолжение которых каждый раз требовало больших усилий и вызывало определенные недоразумения. У нас наконец-то появилась надежда, что в ближайшие годы здесь точно будет театр. А в нем – наша команда и наши гости»,

– делятся радостью сотрудники.

Уже вскоре Зеленый театр обещает поделиться со зрителями своими культурными планами.

🍃Дорогі театрали!

✨Ще вчора ми думали, що кожен сезон театру — останній. Але сьогодні у нас з’явилася надія. Зеленому…

Опубликовано Зелёный театр Четверг, 12 августа 2021 г.

 

Напомним, 17 апреля, в одесском парке Шевченко Зеленый театр открыл свой новый сезон.

В этом году «Зеленый театр» отмечает свое 85-летие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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