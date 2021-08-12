В Одессе будут собирать автомобили для украинской армии: в чем подвох

На новостных ресурсах Одессы и Украины сообщили «сенсацию» – украинская армия нашла замену советским УАЗам, и собирать новые автомобили будут в Одессе. На самом деле это не так. Речь идет о мелкосерийном, если не штучном, производстве в нашем городе автомобилей связи для командования.

Раньше базой для таких машин действительно были УАЗики. Модель называлась Р-125. Теперь переоборудовать будут корейские KIA KM-450. В Украине модель будет называться К1450-06.

Испытания новой машины должны завершиться к концу 2021 года.

Автомобиль сейчас называют одним из кандидатов на замену УАЗикам в масштабе всей армии. Но военные еще не определились окончательно, какому производителю отдадут предпочтение.

Ну и массовое производство открывать будут не в Одессе. В городе для этого нет подходящей производственной базы.

А вот для производства автомобилей связи, которые не требуется в тысячных количествах, город, наоборот, подходит как нельзя лучше. Потому что именно в Одессе расположен основной производитель телекоммуникационного оборудования для Вооруженных сил Украины.

Это компания Телекард-Прибор. Она и производит автомобили связи. Сейчас для базы выбрали корейскую машину, которая, в свою очередь, является лицензионной копией американского автомобиля Kaiser Jeep M715.

Источник: Автоконсалтинг

Ранее сообщалось, что одесский завод Телекард-Прибор будет выпускать кислородные концентраторы для больниц

Фото Novyny.live