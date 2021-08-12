Новости Одессы и Одесской области

В Одессе будут собирать автомобили для украинской армии: в чем подвох

В Одессе будут собирать автомобили для украинской армии: в чем подвох

На новостных ресурсах Одессы и Украины сообщили «сенсацию» – украинская армия нашла замену советским УАЗам, и собирать новые автомобили будут в Одессе. На самом деле это не так. Речь идет о мелкосерийном, если не штучном, производстве в нашем городе автомобилей связи для командования.

Раньше базой для таких машин действительно были УАЗики. Модель называлась Р-125. Теперь переоборудовать будут корейские KIA KM-450. В Украине модель будет называться К1450-06.

Испытания новой машины должны завершиться к концу 2021 года.

Автомобиль сейчас называют одним из кандидатов на замену УАЗикам в масштабе всей армии.  Но военные еще не определились окончательно, какому производителю отдадут предпочтение.

Ну и массовое производство открывать будут не в Одессе. В городе для этого нет подходящей производственной базы.

А вот для производства автомобилей связи, которые не требуется в тысячных количествах, город, наоборот, подходит как нельзя лучше.  Потому что именно в Одессе расположен основной производитель телекоммуникационного оборудования для Вооруженных сил Украины.

Это компания Телекард-Прибор. Она и производит автомобили связи. Сейчас для базы выбрали корейскую машину, которая, в свою очередь, является лицензионной копией американского автомобиля Kaiser Jeep M715.

Источник: Автоконсалтинг

Ранее сообщалось, что одесский завод Телекард-Прибор будет выпускать кислородные концентраторы для больниц

Фото Novyny.live

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить