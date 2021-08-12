Восхищаемся: говорящая старинная лестница на одесской Княжеской

Эта особенная во всех отношениях лестница в прекрасном состоянии «проживает» в здании на ул. Княжеской, 1. Ей много лет, и она — говорящая…

Адрес Княжеская, 1 ассоциируется у нас, конечно же, с печально знаменитым грохнувшем более пяти лет тому назад зданием Технического общества — Масонским домом.

Но другое здание Технического общества, находящееся по этому же адресу, делящее один двор с руинами Масонского дома, живет. Здесь располагается кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии Одесского медуниверситета. На здании — охранная табличка памятника архитектуры, вещающая о том, что это здание некогда было школой Технического общества.

…Надо подняться на второй этаж, чтобы увидеть эту лестницу. Мозаичная, с красивыми перилами, металлической вязью… И отлично сохранившееся «пояснение», что когда-то эта лестница была пожертвована Осипом Щербаковым школе Технического общества. Вот уж, в самом деле, как странно складывается судьба наших исторических «штучек»: и лестница прекрасно сохранилась, и надпись говорит сама за себя. Словно сама история заговорила: не все наше наследие можно увидеть только на старых открытках и фотографиях.

Этой лестнице, как и зданию, почти 120 лет. В далеком 1902 году оно было возведено как здание для школы строителей-десятников Одесского отделения Технического общества, архитектор — С Ландесман. Школа давала среднее общеобразовательное и специальное образование.

Ну а, говоря нынешним языком, предприниматель Осип Щербаков и пожертвовал эту лестницу возводящейся школе, о чем гласит отлично сохранившаяся (вот оно — качество!) надпись. Полюбуйтесь также вензелем и рисунками — как новенькие! В самом деле, стодвадцатилетняя лестница говорит. Рассказывает она о многом: и о качественной работе, и о благотворительности, и, конечно же, рекламе.

Осип Ефимович (по другим данным — Евграфович) Щербаков был домовладельцем, содержал бетонно-мозаичное предприятие — Фабрику бетонных, мозаичных и паркетно-цветных плиток.

Дом с удивительными внутридворовыми скульптурами и множеством загадок на ул. Нежинской принадлежал ему.

Старинная одесская мозаичная табличка с прекрасно сложившейся судьбой (большая редкость, кстати) также напоминает нам об одессите Осипе Щербакове и его предприятии.

Читайте также:

Два дома-близнеца на одесской Приморской: кусочек готики с памятной полутабличкой

В Одессе восстанавливают старый дом – «родоначальник» карантинных обрушений

Фото Марии Котовой