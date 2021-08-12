В Одессе назначили нового главного по транспорту – кто им стал

В одесской мэрии – новая кадровая перестановка: мэр города Геннадий Труханов уволил директора коммунального учреждения «СМЭП» Артема Сидоренко с тем, чтобы назначить его главой департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня, 12 августа, на сайте мэрии.

Напомним, что на днях Труханов назначил исполняющей обязанности директора департамента транспорта замдиректора, экс-депутата горсовета Елену Фокину. Теперь же стало ясно, что Фокина остается первым замом главы департамента транспорта

КУ СМЭП, которым до недавнего времени руководил Артем Сидоренко, отвечает за дорожные знаки, уличную разметку и светофоры.

Ранее Артем Сидоренко работал в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» и СБУ.

Напомним, прежний глава транспортного департамента Сергей Тетюхин недавно пошел на повышение – был назначен вице-мэром.