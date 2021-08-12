Новости Одессы и Одесской области

В Одессе назначили нового главного по транспорту – кто им стал

В Одессе назначили нового главного по транспорту – кто им стал

В одесской мэрии – новая кадровая перестановка: мэр города Геннадий Труханов уволил директора коммунального учреждения «СМЭП» Артема Сидоренко с тем, чтобы назначить его главой департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Соответствующие распоряжения опубликованы сегодня, 12 августа, на сайте мэрии.

Напомним, что на днях Труханов назначил исполняющей обязанности директора департамента транспорта замдиректора, экс-депутата горсовета Елену Фокину. Теперь же стало ясно, что Фокина остается первым замом главы департамента транспорта

КУ СМЭП, которым до недавнего времени руководил Артем Сидоренко, отвечает за дорожные знаки, уличную разметку и светофоры.

Ранее Артем Сидоренко работал в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» и СБУ.

Напомним, прежний глава транспортного департамента Сергей Тетюхин недавно пошел на повышение – был назначен вице-мэром.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить