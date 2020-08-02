АМПУ определилась с научным руководителем подъема танкера Delfi

В Администрации морских портов определились с научным куратором операции по подъему танкера Delfi, который затонул около одесского пляжа “Дельфин”.

Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого ранее выступала одним из участников операции по поднятию танкера.

«Инженерным мозгом и куратором всего проекта со стороны АМПУ будет Геннадий Егоров — доктор технических наук, профессор, член Британского Королевского общества корабельных инженеров (RINA) и Американского общества кораблестроителей и морских инженеров (SNAME), лауреат госпремии Украины «за создание нового поколения универсальных транспортных судов и средств океанотехники», — написал Ставницер в Facebook.

«Самый дешевый план мы уже попробовали, пришло время профессионализма», — отметил он.

Как сообщалось, судно начнут убирать с пляжа “Дельфин” в Одессе не ранее сентября. Администрация морпортов пока объявила тендер.

Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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