Когда на самом деле поднимут танкер Delfi – две версии

Попытка поднять танкер Delfi, который затонул на одесском пляже “Дельфин”, состоится уже сегодня. Буксиры подойдут к судну в 13:00.

Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, буксирная компания которого выступает участником процесса. Ставницер обещает транслировать ход работ в прямом эфире.

Тем временем народный депутат Татьяна Плачкова в своем Телеграм-канале заявила, что судно может пролежать на пляже и до следующего года. По ее версии, понимать танкер все же будут под руководством Администрации морпортов. АМПУ, по ее данным, уже объявила тендер по поиску подрядчика, а он состоится не ранее 5 октября. Но осенью, отметила депутат, будет штормить и работы, вероятно, придется отложить до следующего года.

Денис Шмыгаль заявил, что если судовладелец не справится с работами, то судно у него заберут. А поднимать танкер будет Администрация морпортов. Ранее премьер-министр Украины, что если судовладелец не справится с работами, то судно у него заберут. А поднимать танкер будет Администрация морпортов.