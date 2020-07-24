Когда на самом деле поднимут танкер Delfi – две версии

Попытка поднять танкер Delfi, который затонул на одесском пляже “Дельфин”, состоится уже сегодня. Буксиры подойдут к судну в 13:00.
Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, буксирная компания которого выступает участником процесса. Ставницер обещает транслировать ход работ в прямом эфире.
Тем временем народный депутат Татьяна Плачкова в своем Телеграм-канале заявила, что судно может пролежать на пляже и до следующего года. По ее версии, понимать танкер все же будут под руководством Администрации морпортов. АМПУ, по ее данным, уже объявила тендер по поиску подрядчика, а он состоится не ранее 5 октября. Но осенью, отметила депутат, будет штормить и работы, вероятно, придется отложить до следующего года.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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