Американцы передали партию лодок для ВМС Украины

Об этом сообщило Посольство США в Украине.

Какой марки лодки – не уточняется. Кроме того, американцы передали спецавтомобили для Сухопутных войск и Сил специальных операций.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021