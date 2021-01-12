У военных моряков в Одессе начался учебный год (фото)

В Военно-морских силах Украины начался новый учебный год. Стартовал он с митинга на базе “Юг” в Одессе. Некоторые моряки поехали учиться в США.

В честь начала учебного года на кораблях подняли флаги и стяги.

Как сказал на митинге главнокомандующий ВМС Алексей Неижпапа, в 2021 году основной учебной задачей флота станет подготовка личного состава, наращивание боеспособности, овладение новыми образцами вооружения и военной техники.

– В этом году в ВМС доставят первый дивизионный ракетный комплекс “Нептун”, будет получен корабль специального назначения “Симферополь”, экипаж которого сейчас проходит подготовку. Также началась подготовка двух экипажей патрульных катеров в США, продолжается подготовка экипажей десантно-штурмовых катеров, которые тоже планируется ввести в состав ВМС в этом году, а подразделения морской пехоты получат новые образы вооружения. Также продолжаются переговоры с нашими международными партнерами о строительстве 8 ракетных катеров, в ближайшее время будет заложен корвет, а в 2022 году мы получим первую партию катеров “Mark VI”, – рассказал Неижпапа о планах развития флота, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Фото: ВМС Украины/Фейсбук