Играл в снежки около памятника: в Измаиле женщина вонзила нож в спину незнакомому мужчине

В Измаиле Одесской области 60-летняя и ее муж во время прогулки увидели мужчину с ребенком, которые играли в снежки. 45-летний мужчина якобы бросал снежки в сторону памятника военным.

Женщину возмутил этот факт и она начала делать замечания мужчине. Возник конфликт, во время которого игравший в снежки горожанин ударил мужа этой женщины. В ответ на это он получил удар ножом в спину от женщины. Она проткнула ему легкое.

Пострадавший выжил, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Зарезавшей его женщине объявили о подозрении, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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