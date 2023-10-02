37 одеських вулиць отримають нові назви: площа Льва Толстого під питанням (список)

В Одесі завершилося чергове обговорення перейменування топонімів. Містяни схвалили нові назви 37 вулиць та провулків, але не погодилися з запропонованою назвою площі Льва Толстого.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Громадське обговорення проводилося з 2 вересня до 1 жовтня на порталі “Соціально активний громадянин”. На голосування винесли перейменування 19 об’єктів у Пересипському районі, 13 у Київському районі, 5 у Приморському та 2 у Хаджибейському.

Список вулиць та назви, які отримали більше голосів “за”:

Авдєєва-Чорноморського вулиця → Одеської громади вулиця

Академіка Вавілова вулиця → Сергія Єфремова вулиця

Академіка Вільямса провулок → Карпенка-Карого провулок

Гаршина вулиця → Давида Бурлюка вулиця;

Гаршина провулок → Соні Делоне провулок

Глазунова вулиця → Ніковського вулиця

Дмитрія Донського вулиця → Дмитріївська вулиця

Дмитрія Донського провулок → Лазурського провулок

Новгородська вулиця Михайла → Жука вулиця

Новгородський провулок → Дворникова провулок

Петрашевського вулиця → Леся Курбаса вулиця

Тимірязєва вулиця → Айвазовського вулиця

Шолохова провулок → Волокидіна провулок

Суворовська 1-ша вулиця → Петра Біциллі вулиця

Суворовська 2-га вулиця → Бардаха вулиця

Суворовська 3-тя вулиця → Миколи Пильчикова вулиця

Суворовська 4-та вулиця → Йосипа Фішера вулиця

Суворовська 5-та вулиця → Цесевича вулиця

Суворовська 6-та вулиця → Баринштейна вулиця

Суворовська 7-ма вулиця → Євгена Крамаренка вулиця

Суворовська 8-ма вулиця → Володимира Антоновича вулиця

Суворовська 9-та вулиця → Лазурського вулиця

Суворовська 10-та вулиця → Олександра Богомольця вулиця

Суворовська 11-та вулиця → Яна Длугоша вулиця

Суворовська 12-та вулиця → Юрія Кондратюка вулиця

Суворовська 13-та вулиця → Миколи Костомарова вулиця

Суворовська 14-та вулиця → Марка Крейна вулиця

Суворовська 15-та вулиця → Скліфосовського вулиця

Державіна вулиця → Глаубермана вулиця

Крилова вулиця → Крашевського вулиця

Орловська вулиця → Орловська вулиця

Восьмого березня узвіз → Віктора Скаржинського узвіз

Леваневського тупик → Толвінського провулок

Маріїнська вулиця → Омеляновича-Павленка вулиця

Олександра Матросова → провулок Валерія Лобановського провулок

Віри Фігнер вулиця → Буковецького вулиця

Кибальчича вулиця → Луїджі Іоріні вулиця

Два об’єкти в Приморському районі не схвалені одеситами:

Проти перейменування площі Льва Толстого на площу Менделе Мойхер-Сфоріма проголосували 201 людина, за- 158;

Проти перейменування Черепанових 2-ї провулок на Резервний провулок проголосувало 111 городян, за – 105.

Остаточне рішення щодо перейменування ухвалять депутати на одній із сесій міської ради.

Деколонізація та декомунізація в Одесі

Як повідомляло «Одеське життя», у квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про «деколонізацію» топонімії. У світлі російської військової агресії Україна почала позбавлятися колоніального впливу і усуває наслідки колоніалізму.

За законом, тепер забороняє географічні назви, пов’язані з Росією. Причому забороняються як нові найменування, а й наказується змінити старі. Топонімічна комісія, яка працює при Одеській міській раді, нарахувала близько чотирьохсот назв, які необхідно змінити. Більшість із них – це назви на честь російських міст, сіл, селищ. Частина належить до подій, свят чи діячів.

Також в Одесі продовжується процес декомунізації, який передбачає демонтаж пам’ятників комуністичного минулого, а також символів імперського минулого Росії. У місті вже демонтували та перенесли до музеїв пам’ятники Катерині II та Суворову, письменникам Льву Толстому і Максиму Горькому, кілька пам’ятників Леніну. Така ж доля чекає на пам’ятники Пушкіну, князю Воронцову та іншим російським діячам.