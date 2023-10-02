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37 одеських вулиць отримають нові назви: площа Льва Толстого під питанням (список)

37 одеських вулиць отримають нові назви: площа Льва Толстого під питанням (список)

В Одесі завершилося чергове обговорення перейменування топонімів. Містяни схвалили нові назви 37 вулиць та провулків, але не погодилися з запропонованою назвою площі Льва Толстого.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Громадське обговорення проводилося з 2 вересня до 1 жовтня на порталі “Соціально активний громадянин”. На голосування винесли перейменування 19 об’єктів у Пересипському районі, 13 у Київському районі, 5 у Приморському та 2 у Хаджибейському.

Список вулиць та назви, які отримали більше голосів “за”:

  • Авдєєва-Чорноморського вулиця → Одеської громади вулиця
  • Академіка Вавілова вулиця → Сергія Єфремова вулиця
  • Академіка Вільямса провулок → Карпенка-Карого провулок
  • Гаршина вулиця → Давида Бурлюка вулиця;
  • Гаршина провулок → Соні Делоне провулок
  • Глазунова вулиця → Ніковського вулиця
  • Дмитрія Донського вулиця → Дмитріївська вулиця
  • Дмитрія Донського  провулок → Лазурського провулок
  • Новгородська вулиця Михайла → Жука вулиця
  • Новгородський провулок → Дворникова провулок
  • Петрашевського вулиця → Леся Курбаса вулиця
  • Тимірязєва вулиця → Айвазовського вулиця
  • Шолохова провулок → Волокидіна провулок
  • Суворовська 1-ша вулиця → Петра Біциллі вулиця
  • Суворовська 2-га вулиця → Бардаха вулиця
  • Суворовська 3-тя вулиця → Миколи Пильчикова вулиця
  • Суворовська 4-та вулиця → Йосипа Фішера вулиця
  • Суворовська 5-та вулиця → Цесевича вулиця
  • Суворовська 6-та вулиця → Баринштейна вулиця
  • Суворовська 7-ма вулиця → Євгена Крамаренка вулиця
  • Суворовська 8-ма вулиця → Володимира Антоновича вулиця
  • Суворовська 9-та вулиця → Лазурського вулиця
  • Суворовська 10-та вулиця → Олександра Богомольця вулиця
  • Суворовська 11-та вулиця → Яна Длугоша вулиця
  • Суворовська 12-та  вулиця → Юрія Кондратюка вулиця
  • Суворовська 13-та вулиця → Миколи Костомарова вулиця
  • Суворовська 14-та вулиця → Марка Крейна вулиця
  • Суворовська 15-та вулиця → Скліфосовського вулиця
  • Державіна вулиця → Глаубермана вулиця
  • Крилова вулиця → Крашевського вулиця
  • Орловська вулиця → Орловська вулиця
  • Восьмого березня узвіз → Віктора Скаржинського узвіз
  • Леваневського тупик → Толвінського провулок
  • Маріїнська вулиця → Омеляновича-Павленка вулиця
  • Олександра Матросова → провулок Валерія Лобановського провулок
  • Віри Фігнер вулиця → Буковецького вулиця
  • Кибальчича вулиця → Луїджі Іоріні вулиця

Два об’єкти в Приморському районі не схвалені одеситами:

  • Проти перейменування площі Льва Толстого на площу Менделе Мойхер-Сфоріма проголосували 201 людина, за- 158;
    Проти перейменування Черепанових 2-ї провулок на Резервний провулок проголосувало 111 городян, за – 105.

Остаточне рішення щодо перейменування ухвалять депутати на одній із сесій міської ради.

Деколонізація та декомунізація в Одесі

Як повідомляло «Одеське життя», у квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про «деколонізацію» топонімії. У світлі російської військової агресії Україна почала позбавлятися колоніального впливу і усуває наслідки колоніалізму.

За законом, тепер забороняє географічні назви, пов’язані з Росією. Причому забороняються як нові найменування, а й наказується змінити старі. Топонімічна комісія, яка працює при Одеській міській раді, нарахувала близько чотирьохсот назв, які необхідно змінити. Більшість із них – це назви на честь російських міст, сіл, селищ. Частина належить до подій, свят чи діячів.

Також в Одесі продовжується процес декомунізації, який передбачає демонтаж пам’ятників комуністичного минулого, а також символів імперського минулого Росії. У місті вже демонтували та перенесли до музеїв пам’ятники Катерині II та Суворову, письменникам Льву Толстому і Максиму Горькому, кілька пам’ятників Леніну. Така ж доля чекає на пам’ятники Пушкіну, князю Воронцову та іншим російським діячам.

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