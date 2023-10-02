37 одеських вулиць отримають нові назви: площа Льва Толстого під питанням (список)

В Одесі завершилося чергове обговорення перейменування топонімів. Містяни схвалили нові назви 37 вулиць та провулків, але не погодилися з запропонованою назвою площі Льва Толстого.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Громадське обговорення проводилося з 2 вересня до 1 жовтня на порталі “Соціально активний громадянин”. На голосування винесли перейменування 19 об’єктів у Пересипському районі, 13 у Київському районі, 5 у Приморському та 2 у Хаджибейському.
Список вулиць та назви, які отримали більше голосів “за”:
- Авдєєва-Чорноморського вулиця → Одеської громади вулиця
- Академіка Вавілова вулиця → Сергія Єфремова вулиця
- Академіка Вільямса провулок → Карпенка-Карого провулок
- Гаршина вулиця → Давида Бурлюка вулиця;
- Гаршина провулок → Соні Делоне провулок
- Глазунова вулиця → Ніковського вулиця
- Дмитрія Донського вулиця → Дмитріївська вулиця
- Дмитрія Донського провулок → Лазурського провулок
- Новгородська вулиця Михайла → Жука вулиця
- Новгородський провулок → Дворникова провулок
- Петрашевського вулиця → Леся Курбаса вулиця
- Тимірязєва вулиця → Айвазовського вулиця
- Шолохова провулок → Волокидіна провулок
- Суворовська 1-ша вулиця → Петра Біциллі вулиця
- Суворовська 2-га вулиця → Бардаха вулиця
- Суворовська 3-тя вулиця → Миколи Пильчикова вулиця
- Суворовська 4-та вулиця → Йосипа Фішера вулиця
- Суворовська 5-та вулиця → Цесевича вулиця
- Суворовська 6-та вулиця → Баринштейна вулиця
- Суворовська 7-ма вулиця → Євгена Крамаренка вулиця
- Суворовська 8-ма вулиця → Володимира Антоновича вулиця
- Суворовська 9-та вулиця → Лазурського вулиця
- Суворовська 10-та вулиця → Олександра Богомольця вулиця
- Суворовська 11-та вулиця → Яна Длугоша вулиця
- Суворовська 12-та вулиця → Юрія Кондратюка вулиця
- Суворовська 13-та вулиця → Миколи Костомарова вулиця
- Суворовська 14-та вулиця → Марка Крейна вулиця
- Суворовська 15-та вулиця → Скліфосовського вулиця
- Державіна вулиця → Глаубермана вулиця
- Крилова вулиця → Крашевського вулиця
- Орловська вулиця → Орловська вулиця
- Восьмого березня узвіз → Віктора Скаржинського узвіз
- Леваневського тупик → Толвінського провулок
- Маріїнська вулиця → Омеляновича-Павленка вулиця
- Олександра Матросова → провулок Валерія Лобановського провулок
- Віри Фігнер вулиця → Буковецького вулиця
- Кибальчича вулиця → Луїджі Іоріні вулиця
Два об’єкти в Приморському районі не схвалені одеситами:
- Проти перейменування площі Льва Толстого на площу Менделе Мойхер-Сфоріма проголосували 201 людина, за- 158;
Проти перейменування Черепанових 2-ї провулок на Резервний провулок проголосувало 111 городян, за – 105.
Остаточне рішення щодо перейменування ухвалять депутати на одній із сесій міської ради.
Деколонізація та декомунізація в Одесі
Як повідомляло «Одеське життя», у квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про «деколонізацію» топонімії. У світлі російської військової агресії Україна почала позбавлятися колоніального впливу і усуває наслідки колоніалізму.
За законом, тепер забороняє географічні назви, пов’язані з Росією. Причому забороняються як нові найменування, а й наказується змінити старі. Топонімічна комісія, яка працює при Одеській міській раді, нарахувала близько чотирьохсот назв, які необхідно змінити. Більшість із них – це назви на честь російських міст, сіл, селищ. Частина належить до подій, свят чи діячів.
Також в Одесі продовжується процес декомунізації, який передбачає демонтаж пам’ятників комуністичного минулого, а також символів імперського минулого Росії. У місті вже демонтували та перенесли до музеїв пам’ятники Катерині II та Суворову, письменникам Льву Толстому і Максиму Горькому, кілька пам’ятників Леніну. Така ж доля чекає на пам’ятники Пушкіну, князю Воронцову та іншим російським діячам.