Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снесли последнего Ленина

В Одессе снесли последнего Ленина

На начало 2023 года в Одессе оставался всего один памятник Ленину. Но теперь не стало и его. Деленинизация города завершена.

О сносе памятника можно судить по снимкам, опубликованным в местных телеграм-каналах.

Располагался последний одесский памятник Ленину на территории детского лагеря «Юный судоремонтник» на улице Костанди, 4. И изображал совсем еще юного будущего “вождя мирового пролетариата”.

Снос “Юного Ленина” не стал неожиданностью. Перед этим решение о демонтаже скульптуры  принял исполкомом Одесского горсовета 16 марта. 

А инициативу снести этот памятник выдвинула общественная организация «Декоммунизация. Украина». Ее представители обратилась к руководству города с требованием снести этот памятник.

В ближайшее время в Одессе также будет демонтирован и перенесен в непубличное место памятник российскому и советскому писателю Максиму Горькому. “Одесская Жизнь” уже подробно рассказывала об этом.

Не станет скоро и мемориальной доски в честь этого писателя, о чем можно прочитать в нашей публикации «Последний Ленин, предпоследний Горький: в Одессе грядет демонтаж памятника и таблички», в которой мы также анонсировали и снос “Юного Ленина” в лагере на Костанди.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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