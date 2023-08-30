Закон о деколонизации: Одессу ждет около четырехсот переименований

Закон о деколонизации вступил в силу. Что он предполагает и почему нужно переносить памятники российской империи с улиц в музеи. Зачем знать предысторию обновления независимости Украины? Как тоталитарное прошлое влияет на нас и почему слушать русскую музыку вредно? На все вопросы ответил Артем Карташов, адвокат общественной организации «Ветеранс Хаб Одесса».

Процесс законотворчества прошел с дискуссиями

— Закон о деколонизации вступил в силу. Как Украина пришла к этому?

— Вторжение, конечно, ускорило эти процессы. Сначала появился законопроект, чтобы просто запретить в дальнейшем ставить такие памятники. Но до второго чтения народные депутаты полностью переделали этот законопроект, и он получил такой вид. Единственная дискуссия велась в том, как правильно определить объекты, подлежащие демонтажу и переименованию. Был нардеп Бужанский, не желавший видеть норму на тему существования в публичном пространстве памятников или названий улиц в честь тех, кто преследовал борцов за независимость в двадцатом веке. Например, это советские генералы, которые хоть и участвовали во Второй мировой, но раньше боролись против УНР, ЗУНР и т.д. В общем, процесс проходил положительно.

Деруссификация в Одессе

— Что предусматривает закон о деколонизации?

— Закон содержит такие понятия, как российская имперская политика и русификация. Русификация — это процесс, связанный с насаждением русского языка, культуры, позиционированием его как высшего. Российская имперская политика связана с ассимиляцией, угнетением украинского народа, борьбой против украинской государственности. Это памятные знаки, названия улиц, других объектов, связанных либо с самой русской империей и ее образованиями, либо с лицами, занимавшими руководящие должности. Или с лицами, которые в художественных, литературных произведениях глорифицировали российскую имперскую политику и политику русификации. Это достаточно широкий круг для работы.

Есть единственное исключение: если такие названия связаны с развитием украинской культуры, науки. К примеру, Иван Котляревский был военнослужащим армии российской империи, но с другой стороны — он боролся за украинскую культуру. И тоже Николай Михновский. С одной стороны, он служил в армии российской империи, но был первым, кто заговорил об украинской независимости во время украинской революции. То есть, такие исключения позволяют сохранить ту часть имперской истории, которая связана с развитием украинской культуры, с борьбой за ней.

— В Одессе сколько таких имен, названий?

– Их очень много. Топонимическая комиссия, работающая при городском совете, около четырехсот насчитала. Большинство из них – это названия в честь российских городов, сел, поселков. Часть относится к событиям, праздникам или деятелям. Сегодня часть переименована. Но идет борьба не о том, переименовывать ли, а как, в честь кого. Дискуссия идет в этом ключе.

О российской пропаганде, писателях и музыкантах

– Почему деколонизация – это безопасность?

— Украина больше пострадала от мягкого влияния культурного, информационного. Люди даже сегодня во время войны продолжают слушать русских исполнителей, покупать результаты их творчества. И, таким образом, они финансируют, к примеру, производство ракет. Потому что эти российские исполнители платят налоги в бюджет России. Но хуже всего, что они оставляют людей в российском контексте.

Если мы говорим о деколонизации и деруссификации — в чем опасность? Во-первых, убирая эти лишние моменты, избавляемся от мифа, что мы — это какая-то небольшая частица бывшей империи, которая теоретически может присоединиться к этой империи. Мы убираем эту лишнюю насаженную прослойку памятников и улиц и, наконец, можем увидеть, кто мы такие, что такое Украина. Многие не знают, как Украина стала Украиной, восстановила независимость. У многих людей такая хронология: Киевская Русь, потом сразу казаки и Богдан Хмельницкий, потом ничего не было, потом советская армия, потом коммунисты такие: дадим независимость. Независимость была восстановлена ​​не потому, что коммунистическая партия приняла такое решение, а потому, что сотни тысяч людей уложили и свою жизнь, и свое здоровье, сидели в тюрьмах.

Для того чтобы быть более мотивированным, чтобы лучше понять методы, которыми воюет сегодня РФ против нас, нужно знать, что это не первая российско-украинская война. Не 24 февраля и даже не в 2014 году началась российско-украинская борьба. Она была и раньше. Когда происходит деколонизация, происходит процесс осмысления. Человек иначе смотрит на фигуру Пушкина. К примеру, поэма «Полтава» была написана почему? Потому что русской империи был нужен инструмент, чтобы заклеймить гетмана Ивана Мазепу, который пошел против царя.

Многие считают Петлюру отрицательным персонажем и появилась такая история, как «петлюровцы-националисты». На самом деле советская власть сто лет назад, используя такие же методы и категории «националист, предатель», клеймила борцов за независимость, которые так же боролись против большевистской оккупации. Соловьев и Скабеева называют нас нацистами и предателями. Почему? Потому что они представляют это так, будто Украина – это частица великой россии, которая предала россию и пытается сейчас бороться против справедливой войны.

Переосмысливая определенные фигуры, казавшиеся вчера родными и своими, человек возвращается к источникам, изучает историю и может сравнить, как сейчас работает Россия, как когда советский или имперский режим боролся против независимости. Человек становится более образованным и понимает общий контекст, не ведется на фейки, не становится жертвой эмоционально-психологических операций, становится более мотивированным, чтобы в дальнейшем работать в Украине и создавать какой-то продукт.

Деколонизация – это пространство, чтобы будущие поколения формировались в украинском контексте. Чтобы они видели, что Украина независимое государство, а культура ее самодостаточная. Есть путь боевой славы большого количества подразделений — и современных, и тех, которые были сто лет назад и раньше. Человек себя четко отдает себе отчет в своей стране.

Одесский городской совет займется деколонизацией

— Как граждане могут приобщаться к деколонизации?

— Если у вас есть вопрос, почему нужно переименовать ту или иную улицу, вы можете обратиться в Украинский институт нацпамяти. Он даст соответствующее заключение, и вы с ним можете ознакомиться. Процесс деколонизации – это не только переименование и монтаж, но и раскрытие архивов. Архивный фонд, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки публикуют архивные материалы. Например, некоторые считают Петлюру антисемитом. Этот образ был создан советскими спецслужбами. Как его создали, есть в архиве в открытом доступе. У гражданина очень много инструментов для взаимодействия с властью. Надо быть требовательным.

— Кто и как будет менять публичное пространство?

— В начале это полномочия местной власти и городского головы, если мы говорим о переименовании и демонтаже. Если какая-то фабрика называется не как положено, то бизнес переименовывает свой бренд. Если местные власти не справятся с этими задачами, то военная администрация распорядится.