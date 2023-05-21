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В Одессе демонтируют и перенесут памятник Льву Толстому

В Одессе демонтируют и перенесут памятник Льву Толстому

В Одессе демонтируют памятник русскому писателю Льву Толстому. Его планируется перенести с одноименной площади в музей под открытым небом.

Об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга в ответ на запрос общественной организации «Деколонизация.Украина».

Согласно обнародованному общественниками документу, по решению городской историко-топонимической комиссии от 16 марта 2023 года, памятник Льву Толстому перенесут с одноименной площади в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом в Одессе.

В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому

Как известно, в старой части Одессы есть улица Льва Толстого (улица носит его имя с 1923 года), которая выходит на площадь имени того же русского писателя – именно на этой площади и находится памятник.

Лев Толстой был в Одессе проездом в 1854 году, но почему в честь него назвали именно эту часть города неизвестно.

Памятник из мрамора и гранита был открыт в Одессе в день рождения русского писателя 9 сентября 1968 года.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце марта в Одессе снесли последнего Ленина.

Также сообщалось о намерении убрать памятник Максиму Горькому из одноименного парка.

Напомним, в ночь на 29 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятники русской императрице Екатерине II и полководцу Александр Суворову.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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