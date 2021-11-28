Одессу окутал густой туман: объявлен 1 уровень опасности

Утром 28 ноября 2021 г улицы Одессы и окрестностей погрузились в густой туман. Видимость на дорогах очень низкая. В этой связи Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Утром 28 ноября в северных, большинстве западных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)

— сказано в сообщении синоптиков.

Туман — это не только красиво. но и опасно. Особенно на автодорогах. Поэтому, пожелуста, водители и пешеходы, будьте предельно внимательны, не превышайте скорость и соблюдайте правила дорожного движения.

Вообще же в условиях тумана специалисты советуют водителям при движении придерживаться такой линии поведения на дороге:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

А по возможности, остаться дома.

Из-за тумана одесский аэропорт не смог принять рейс из Киева

Из-за тумана утром в Одессе на смог приземлиться авиарейс из Киева. Самолет авиакомпании BeesAirlines развернулся в воздухе и вернулся в столичный аэропорт «Борисполь». Впрочем, остальные рейсы приземлялись в аэропорту «Одесса» без проблем.

Напомним, что туман – явление метеорологическое. Это ситуация, когда капельки воды очень малого размера конденсируются в холодном воздухе из водяного пара.

Другими словами, туман — это облако, которое образовалось у земли или водной поверхности.

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