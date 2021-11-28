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В Одессе объявлено штормовое предупреждение: какая погода придет вслед за туманом?

В Одессе объявлено штормовое предупреждение: какая погода придет вслед за туманом?

В ночь с 29 на 29 ноября и весь день 29 ноября в Одессе и других южных регионах Украины синоптики прогнозируют порывы ветра скоростью 15–20 м/с. Автомобили вблизи деревьев лучше не парковать – есть опасность их падения.

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В штормовом предупреждении от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сказано, что в ближайшую ночь в южных и восточных областях Украины, а днем 29 ноября – в большинстве регионов Украины, могут быть порывы ветра скоростью 15–20 м/с.

Это соответствует желтому уровню опасности.

Жёлтый уровень означает, что погодная ситуация потенциально может быть опасной для людей, а также транспортных средств.

В этой связи необходимо соблюдать максимальную бдительность и осторожность. Не стоит находиться вблизи деревьев и других объектов (например, рекламных конструкций), которые могут упасть от порыва ветра.

В Одесском регионе уже вторый сутки подряд объявляют штормовое предупреждение.

Напомним, что минувшей ночью Гидрометцентр Украины предупреждал о сильном тумане, также представляющем опасность для людей и транспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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