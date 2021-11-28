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В Одессе для всех желающих проведут онлайн экскурсию по ледоколу «Ноосфера»

В Одессе для всех желающих проведут онлайн экскурсию по ледоколу «Ноосфера»

28 ноября 2021 г на стоящем в Одесском порту научном ледоколе «Ноосфера» пройдет открытая онлайн экскурсия. Начало события в 14.00.

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Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

«Ноосфера» сейчас пришвартована у Морского вокзала в морском порту «Одесса». Специалисты планировали проводить там ознакомительные экскурсии, но из-за стремительного распространения COVID-19 в Украине  в центре приняли решение отложить проведение на судне дней открытых дверей.

Но зато для всех желающих будет проведен стрим оттуда, во время которого зрителям покажут все самое интересное на ледоколе.

Прямой эфир состоится на странице НАНЦ в Facebook, сегодня, 28 ноября 2021, в 14:00: https://www.facebook.com/AntarcticCenter/.

Подписчики аккаунта центра автоматически получат уведомление о начале.

Проведет виртуальную экскурсию и ответит на вопросы зрителей морской эколог Александр Заклецкий.

Видео эфира будет сохранено на странице, чтобы каждый мог его просмотреть.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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