Ноябрь по-одесски: Санта, елки и тигриные лики (фоторепортаж)

Все как обычно: ноябрь дарит солнечные дни, многие витрины одесских заведений еще не отошли от Хэллоунских украшательств-примет, а еще больше заведений усиленно заманивают одесситов Сантами-елками и прочими приметами Нового года.

– О, календари!.. Ну да, скоро ж Новый год! Тигры? Следующий год – год Тигра?..

Да, грядет год Тигра. А что до того, что это скоро, то вообще-то до Нового года больше месяца, не говоря уже о том, что до года Тигра (кстати, в грядущем году – голубого и водяного!) и того больше: он наступает только 1 февраля.

Между тем, одесские витрины (это мы только по тихому центру прошлись) уже вовсю пестрят всем исключительно новогодним. И можно лишь лишний раз подивиться: ну куда народ так торопится?

Ах, ну да, очень хочется праздника, а с праздниками как-то не очень. Может, и в самом деле водяной-голубой Тигр по-настоящему порадует?

Пока еще не открылись елочные хвойно-ароматные “живые” базары, а вот искусственную елку уже можно прикупить, равно как и игрушки. Среди елок есть в продаже “эксклюзивные”, то есть, весьма оригинальные. И даже кукла Санты (почему-то в шаре и под дождем, тоже эксклюзив) уже появились в продаже.

Кстати, украсились к Новому году не только витрины, но и некоторые балконы решили заранее стать исключительно новогодними, чтобы радовать глаз прохожим, бегущим по своим делам.

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