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В Одессе «Черноморец» сыграл с «Десной»: результат

В Одессе «Черноморец» сыграл с «Десной»: результат

В 16-м туре Премьер-лиги одесский «Черноморец» дома принимал черниговскую «Десну». Игра выдалась интересной, хотя результатом ни одесских футболистов, ни болельщиков не порадовала.

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С самого начала игры одесситы прижали соперников к воротам. В начале игры было много угловых в пользу «Черноморца», один из которых вполне мог реализовать Авагимян. Он же создал еще несколько голевых моментов у ворот футболистов из Чернигова. Но уже в середине первого тайма «Десна» изменила ситуацию и принялась изо всех сил атаковать.

Итогом одной из атак стал угловой у ворот одесситов. Болбат подал, а Тотовицкий забил. Счет стал 0:1.

«Черноморец» бросился отыгрываться. Опасный моменту ворот Десны создал Авагимян, затем Ванат и Смирный. Но поразить ворота соперника до перерыва одесситы так и не смогли.

Второй тайм прошел при равной игре. Возможность забить имели обе команды. Но реализация моментов подводила. Впрочем, мяч во втором тайме все-таки побывал в сетке ворот «Черноморца», но гол Безбородько не был засчитан, так как нападающий гостей бил из офсайда.

 

Итог игры для «Черноморца» вполне стандартный: команда много атаковала, неплохо оборонялась, и все равно проиграла. Очередной тур Премьер-лиги завершился для «моряков» без набранных очков.

«Черноморец» — «Десна» Чернигов — 0:1 (0:1)

27 ноября 2021 года. 16 тур Премьер-Лиги Украины. Одесса. 17−00. Стадион «Черноморец». 1374 зрителя. 11 градусов. Искусственное освещение.

Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон)

«Черноморец»: Кучерук, Биловар, Кадири (Дубко, 68), Вантух (Кузык, 68), Путря, Вачиберадзе (капитан) (Кравченко, 81), Смирный, Михайленко (Тлумак, 81), Цитаишвили, Авагимян, Ванат (Исаенко, 76).

Запасные: Варакута, Брагару, Билошевский, Бугай.

Тренер — Юрий Мороз.

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Тотовицкий (капитан), Калитвинцев, Волошин (Арвеладзе, 46), Завийский, Будковский (Дегтярев, 71), Шевцов (Безбородько, 71).

Запасные: Мысак, Жук, Масалов, Ковтун, Демьяненко, Юрченко.

Тренер — Алекандр Рябоконь.

Гол: Тотовицкий (28).

Предупреждены: Ванат (40), Вачиберадзе (48), Вантух (59), Дубко (86), Исаенко (90+2) — Болбат (32).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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