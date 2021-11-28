Между двумя вузами: на Дворянской обновляют большой тротуарный «кусок»

В Одессе на Дворянской, между улицами Елисаветинской и Пастера, наблюдаются дорожные хлопоты. Здесь обустраивают тротуар. Проще говоря, укладывают новую плитку.

Работы проводятся между главными входами в два одесских вуза — ОНУ им. И.Мечникова и Институтом холода, криотехнологий и экоэнергетики ОНАПТ.

Этот участок тротуара и в самом деле давно нуждался в обновлении.

Участок, где ведутся работы, огражден специальной сеткой, кое-где уже виднеется новая плитка. Пройти (но не проехать) здесь можно, но, как следует из вывешенных объявлений, попасть в главное здание ОНУ сейчас можно лишь с улица Пастера (двор факультета химии).

Проводит работы управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в главном корпусе ОНУ им. Мечникова, одного из вузов, перед которм ремонтируют улицу Дворянскую, обрушилась штукатурка в аудитории, в других местах пошли трещины. Тогда были предположения, что причиной разрушений как раз могли стать дорожные работы.

Но если разрушение корпуса ОНУ на Дворянской еще можно списать все на дряхлость старинного здания и дорожные работы, то почему разваливается современный корпус ОНУ на Французском бульваре, объяснить иначе как наплевательским отношением руководства университета к своей работе, невозможно.

Недавно мы также рассказывали, что в Одессе «супергерои» заасфальтировали улицу, вот только никто не знает, кто это был.

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Фото Марии Котовой