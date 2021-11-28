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В тихом центре Одессы можно полюбоваться новой старинной дверью

В тихом центре Одессы можно полюбоваться новой старинной дверью

На улице Коблевской появилась красота в виде старинной двери. И это не тот случай, когда еле дышащую старинную дверь «из раньшего времени» реставраторы сделали новой. Эта металлическая дверь не обновленная, а и в самом деле новая!

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Обычная бронированная дверь, ведущая в жилую парадную одного из старых домов на Коблевской, стала вдруг «старинной».

Как такое может быть? А вы приглядитесь: это творческая мастерская работа так красиво «состарила» бронированную дверь. Она теперь красуется с вычурным рисунком в светло-синих тонах.

Как сказал мне местный житель, такой подарок живущим здесь одесситам сделал один из жильцов. Смотришь издали — кажется, что и в самом деле засияла реставрационным обновлением старинная одесская дверь.

Так что не только ворота своих домов одесситы умеют превращать в нечто необыкновенное.

Любуемся!..

 

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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