19 февраля: День Государственного Герба Украины и другие праздники

Что такое Государственный Герб Украины?

Герб для любого государства имеет особое значение, ведь он официально используется на печатях, официальных документах, купюрах. Он является визитной карточкой страны, ее достоинством и суверенитетом.

Согласно Конституции Украины, есть малый и большой Государственный Герб. Малый Государственный Герб Украины – это трезубец золотистого цвета, который размещается на синем фоне. Он символизирует единство, свободу и независимость украинского народа. Именно эту символику утвердили 19 февраля 1992 года. Поэтому этот день стал Днем Государственного Герба Украины.

Большой Государственный Герб Украины состоит из Малого Государственного Герба и Гербового Щита, на котором изображен золотой лев на синем фоне. Лев – это давний символ украинского княжества, силы и мужества. Над Гербовым Щитом расположена золотая корона, которая означает государственность Украины. По бокам Гербового Щита находятся золотые лавры, выражающие славу и победу. Под Гербовым Щитом находится лента с национальными цветами — синим и желтым. Большой Государственный Герб Украины был принят 28 июня 1996 вместе с Конституцией Украины.

Какие еще праздники отмечают 19 февраля?

19 февраля — это не только День Государственного Герба Украины, но и другие мировые и международные праздники. Среди них:

Всемирный день защиты морских млекопитающих. Праздник был основан Международной Китобойной Комиссией 19 февраля 1986 года, когда она запретила промысловое вылов китов и продажу их мяса по всему миру. К сожалению, охота не единственная угроза для этих животных. Есть и другие предпосылки понижения их популяции. В частности, существование цирков, дельфинариумов, океанариумов, загрязнения океанов. Этот день привлекает внимание к проблемам морских млекопитающих, их роли в экосистеме и необходимости их охраны.

Международный день перетягивания каната. Этот вид спорта существует уже очень давно. На древних рисунках, найденных в Китае, Египте, Японии, Греции изображены люди, перетягивающие канат. Такие упражнения обычно выполняли воины во время своих тренировок. С 1900 по 1920 год перетягивание каната было официальной дисциплиной на Олимпийских играх, участие в соревнованиях принимали только мужчины. В настоящее время это считается любительским видом спорта, который развивает силу, выносливость, командный дух и волю к победе.

День предотвращения плагиата. Это очень важное событие, созданное для напоминания об академической честности и необходимости борьбы с воровством интеллектуальной собственности. Плагиатом называют использование чужой работы или идеи без должного указания ее авторства, выдавая за свою. Это нарушает права авторов, подрывает научный прогресс, снижает качество образования и исследований. Этот день призывает к уважению к чужому труду, соблюдению цитирования, проверке на плагиат, использованию открытых источников и собственному творчеству.

Исторические события, произошедшие 19 февраля

1190 год — основан Тевтонский рыцарский орден;

1600 год — извержение перуанского вулкана Вайнапутина, сильнейшее в истории Южной Америки (погибло около 1,5 млн. человек);

1878 год — Томас Эдисон получает патент на фонограф;

1900 год — Николай Михновский в Харькове произносит свой реферат «Самостоятельная Украина»;

1913 год — Педро Ласкуран находится президентом Мексики 45 минут: кратчайшее в истории президентское правление;

1945 год — морская пехота США высаживается на японский остров Иодзимию;

1992 год — Верховная Рада Украины утверждает трезубец как малый герб Украины;

1993 год — английские исследователи Файнерс и Страуд становятся первыми людьми, преодолевшими Антарктиду пешком;

1994 год — композиция «Without you» Мэрайи Кэри возглавляет британский чарт, эта песня стала первым хитом певицы, добравшейся до вершины британского гитпарада;

1995 год — «Roxette» выступают в Пекине;

1999 год — в США задерживают бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко;

2003 год — в Киеве проходит премьера фильма «Мамай», которая становится первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина;

2014 год — противостояние на Грушевского, бойня на Институтской, в ответ на принятие Верховной Радой Украины законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод общинян, открывавших путь к массовым репрессиям, с января 2014 года в Киеве на улице Грушевского началось открытое противостояние протестующих с милицией и внутренними войсками, апогея это противостояние достигло 19-20 февраля 2014 года.

Кто родился 19 февраля

1473— Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической теории построения Солнечной системы.

1620— Шиваджи, основатель индуистского государства Маратха; национальный герой Индии.

1937— Клим Чурюмов, украинский астроном, первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова.

1940—Сапармурад Ниязов, фактический руководитель (с 1990 — президент) Туркменистана в 1985-2006 годах.

1953— Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины (2007-2005 гг.), первая женщина на этом посту.

1967— Бенисио дель Торо, американский актер («Траффик», «Страх и отвращение в Лас-Вегасе»).

2004—Милли Бобби Браун, британская актриса и модель («Странные дела»).