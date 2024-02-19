19 лютого: День Державного Герба України та інші свята

Що таке Державний Герб України?

Герб для будь-якої держави має особливе значення, адже він офіційно використовується на печатках, офіційних документах, купюрах. Він є візитною карткою країни, її гідністю та суверенітетом.

Згідно з Конституцією України, є малий та великий Державний Герб. Малий Державний Герб України — це тризуб золотистого кольору, який розміщується на синьому тлі. Він символізує єдність, волю та незалежність українського народу. Саме цю символіку затвердили 19 лютого 1992 року. Тому цей день став Днем Державного Герба України.

Великий Державний Герб України складається з Малого Державного Герба та Гербового Щита, на якому зображено золотого лева на синьому фоні. Лев — це давній символ українського князівства, сили та мужності. Над Гербовим Щитом розташовано золоту корону, яка означає державність України. По боках Гербового Щита знаходяться золоті лаври, які висловлюють славу та перемогу. Під Гербовим Щитом розміщено стрічку з національними кольорами — синім та жовтим. Великий Державний Герб України було прийнято 28 червня 1996 року разом з Конституцією України.

Які ще свята відзначають 19 лютого?

19 лютого — це не тільки День Державного Герба України, але й інші світові та міжнародні свята. Серед них:

Всесвітній день захисту морських ссавців. Свято було засноване Міжнародною Китобійною Комісією 19 лютого 1986 року, коли вона заборонила промислове виловлювання китів та продаж їхнього м’яса по всьому світу. На жаль, полювання не єдина загроза для цих тварин. Існують і інші причини зниження їх популяції. Зокрема, існування цирків, дельфінаріумів, океанаріумів, забруднення океанів тощо. Цей день має на меті привернути увагу до проблем морських ссавців, їх ролі в екосистемі та необхідності їх охорони.

Міжнародний день перетягування канату. Цей вид спорту існує вже дуже давно. На стародавніх малюнках, які були знайдені в Китаї, Єгипті, Японії, Греції зображено людей, які перетягують канат. Такі вправи зазвичай виконували воїни під час своїх тренувань. Від 1900 до 1920 року перетягування канату було офіційною дисципліною на Олімпійських іграх, участь у змаганнях брали лише чоловіки. У наш час це вважається аматорським видом спорту, який розвиває силу, витривалість, командний дух та волю до перемоги.

День запобігання плагіату. Це дуже важлива подія, яка була створена для нагадування про академічну чесність і необхідність боротьби з крадіжками інтелектуальної власності. Плагіатом називають використання чужої роботи чи ідеї без належного зазначення її авторства, видаючи за свою. Це порушує права авторів, підриває науковий прогрес, знижує якість освіти та досліджень. Цей день закликає до поваги до чужої праці, дотримання цитування, перевірки на плагіат, використання відкритих джерел та власної творчості.

Історичні події, які сталися 19 лютого

1190 рік — заснований Тевтонський лицарський орден;

1600 рік — виверження перуанського вулкана Вайнапутіна, найсильніше в історії Південної Америки (загинуло приблизно 1,5 млн. людей);

1878 рік — Томас Едісон отримує патент на фонограф;

1900 рік — Микола Міхновський у Харкові виголошує свій реферат “Самостійна Україна”;

1913 рік — Педро Ласкуран пробуває президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1945 рік — морська піхота США висаджується на японський острів Іодзімію;

1992 рік — Верховна Рада України затверджує тризуб як малий герб України;

1993 рік — англійські дослідники Файнерс і Страуд стають першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1994 рік — композиція “Without you” Мераї Кері очолилює британський чарт, ця пісня стала першим гітом співачки, що добрався до вершини британського гітпараду;

1995 рік — “Roxette” виступають в Пекіні;

1999 рік — у США затримують колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка;

2003 рік — у Києві проходить прем’єра фільму “Мамай”, що стає першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2014 рік — протистояння на Грушевського, бійня на Інститутській, у відповідь на прийняття Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, від січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників з міліцією та внутрішніми військами, апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Хто народився 19 лютого

1473 — Миколай Коперник, польський астроном, автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи.

1620 — Шиваджі, засновник індуїстської держави Маратха; національний герой Індії.

1937 — Клим Чурюмов, український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.

1940 — Сапармурад Ніязов, фактичний керівник (з 1990 — президент) Туркменістану у 1985-2006 роках.

1953 — Крістіна Фернандес де Кіршнер, президент Аргентини (2007-2005 рр.), перша жінка на цій посаді.

1967 — Бенісіо дель Торо, американський актор («Траффік», «Страх і огида в Лас-Вегасі»).

2004 — Міллі Боббі Браун, британська акторка та модель («Дивні дива»).