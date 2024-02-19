Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: об удивительном открытии доктора Шапиро

Анекдот дня: об удивительном открытии доктора Шапиро

Утро доброе, одесситы! Надеемся, все вы в добром здравии и выходные пошли вам на пользу. А тех, кому тяжело встать на работу, пускай взбодрит наш традиционный одесский анекдот.

Да, на первый взгляд, нынешняя наша жизнь дает нам мало поводов для радости… И помимо тех, о которых знают все, еще и цены не радуют, и квитанции платежные… Но одесситы не были бы одесситами, если бы не встречали все невзгоды с улыбкой и неиссякаемым оптимизмом. А сегодняшний наш анекдот это подтверждает:

К удивительному выводу пришел доктор физико-математических наук Шапиро, изучая квартирные квитанции за январь… Если бы коммунальщики на самом деле подали в дом столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв таки был бы виден с Марса невооруженным взглядом!..

Должник за электричество

Одесский анекдот про дорогую квартиру

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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