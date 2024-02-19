Церковный праздник 19 февраля и в чем сегодня нельзя отказывать

Какой церковный праздник 19 февраля по новому и старому стилю

По новому стилю, используемому в Украине, 19 февраля — день памяти апостолов от семидесяти святых Архипа и Филимона. Эти апостолы были учениками апостола Павла, который крестил их и наделил их даром проповедовать Евангелие. Архип и Филимон были родственниками, возможно, братьями или отцом и сыном. Они жили в городе Колоссы, где устроили церковь в своем доме. Там они собирали местных христиан и учили их слову Божию.

Во времена императора Нерона, жестоко преследовавшего христиан, Архип и Филимон попали в руки язычников. Они были обвинены в попрании богов и заговоре против государства. Архипа жестоко избили и изрезали, а Филимона и его супругу Апфию, также равноапостольную, забросали камнями. Все трое скончались от своих ран и были похоронены вместе. Их мощи были впоследствии перенесены в Константинополь и поставлены в храме святых апостолов.

По старому стилю, который придерживаются некоторые православные церкви, 19 февраля — день памяти преподобного Вукола, живший в IV веке. Он был учеником святого Василия Великого и служил епископом в Смирне. Он был известен своей мудростью, добротой и чудотворением. Он исцелил многих больных и изгнал злые духи. Он также являлся автором нескольких произведений на богословские темы. Он умер мирно и был похоронен в Смирне.

О чем говорят приметы на 19 февраля

19 февраля – день, когда народ наблюдает за погодой и делает выводы о следующем году. Вот некоторые приметы, связанные с этим днем:

Если солнечный день – год будет урожайный, а если облачный – то неурожайный.

Если нанесло снега — трава поздно вырастет, а если снег растает — то рано.

Если чайка над домом пролетит – скоро взойдет лед на реках и озерах.

Если день выдался совсем теплый, то погода весной будет непредсказуемой, а если холодный — то стабильной.

Что нельзя делать 19 февраля

19 февраля – день, когда нужно соблюдать определенные правила и запреты, чтобы не разгневать Бога и святых. Вот что нельзя делать в этот день:

Трудно работать, особенно на земле. Это может привести к потере урожая или болезни.

Ленироваться тоже не следует. Это может привести к бедности или к лености.

Ругаться и думать о плохом. Это может привести к греху или к несчастью.

Следить за чистотой — дома, тела и мыслей. Это может привести к благословению или милосердию.

Отказывать в помощи тем, кто попросит. Это может привести к отвращению удачи или к осуждению.

Что можно делать 19 февраля

19 февраля – день, когда нужно делать добрые и полезные дела, чтобы заслужить милость Божию и святых. Вот что можно делать в этот день: