Село в Одесской области отказывается от мобильной связи: причины

В селе планируют свои вышки мобильной связи установить два украинских оператора – lifecell и Киевстар. Однако жители села выступили против внедрения благ цивилизации. Об этом сообщает одно из региональных изданий со ссылкой на депутата Ренийского городского совета Валентину Епитроп.

По мнению жителей, вышки мобильной связи вредны для здоровья и могут вызвать онкологические заболевания.

По словам депутата, решение установления вышек мобильной связи выносилось на прошлую сессию, но никто из депутатов его не поддержал. Поэтому нерешенный вопрос был перенесен на следующую сессию, чтобы все, кто будет принимать решение, имели возможность получить полную информацию о мобильных вышках.

Одна из жительниц села настолько прониклась проблемой, что решила собрать подписи жителей, кто выступает против расширения покрытия мобильной связи. Она собрала 170 подписей жителей Долинского, выступающих категорически против установки мобильных вышек, которые обеспечат населенный пункт качественной мобильной связью и Интернетом.

Но 30 ноября, на очередной сессии Ренийского городского совета большинством депутатских голосов было принято решение о расширении мобильного покрытия. Ведь в селе Долинское и других населенных пунктах громады нет мобильной связи.

А ведь сейчас мобильная связь — это стратегический ресурс, без которого невозможно вызвать «скорую» или спасателей. А мобильный интернет нужен детям для онлайн-обучения, взрослым, чтобы записаться к врачу.

Что касается 170 собранных подписей, то депутат Валентина Епитроп отметила, что мнение жителей, выступивших против мобильных вышек, во внимание не принимали. Это ведь совсем малое количество голосов. Поскольку на территории села зарегистрировано 1200 избирателей.

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