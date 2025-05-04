Прогноз погоды в Одессе на 5 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 11-12°С.
Выбор редакции: Одесситов зовут на бесплатный курс украинского языка – регистрация открыта
Прогноз погоды в Одесской области на 5 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами умеренный, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 21-26°С, в прибрежной зоне 16-18°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Читайте также: В Одесской области разоблачили на взятке поселкового голову
По прогнозам украинских синоптиков, май в этом году обещает быть крайне изменчивым: прохладные дни будут сменять почти по-летнему жаркие. Завтра, 5 мая, в большинстве регионов температура воздуха значительно снизится и пройдут дожди.
Фото Тамилы Терзян