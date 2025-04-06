Первый в мире звонок с мобильного телефона совершил выходец из Украины

Мобильная связь в СССР

1973 год. Автор этих строк – студент 2-го курса Одесского электротехнического института связи им. Попова. Именно тогда на лекции по многоканальной электросвязи нас буквально шокировал наш препод, продемонстрировав и пустив по партам где-то правдами и неправдами раздобытый 10-сантиметровый кусочек оптоволоконного кабеля. Офигеть! Это что-то с чем-то! Неужели такое возможно?! – мы как-будто марсианина увидели! Помнится, в тот же период нам с гордостью рассказывали о том, что и мобильная связь у нас есть! Это «Алтай» – советская аналоговая система автоматической мобильной телефонной связи с выходом на ГТС – городскую телефонную сеть.

Да, подтверждаю, была у нас такая «мобилка», но не носимая, а возимая: ее монтировали на автомобили, как говорится, «кому положено». Это были машины КГБ, МВД, обкома КПСС, возможно, каких-то еще «органов».

Что помню лично, так это в начале 80-х поездку в роли инженера нашей РВБ (ремонтно-выездной бригады) на УАЗе-«буханке» Херсонского облУМВД в одно из сел Цюрупинского (ныне Олешковского) района для монтажа их ведомственного микроретранслятора.

Антоновского моста (ныне убитого орками) тогда еще не было, ехали через плотину Каховской ГЭС (ныне убитую орками), и С ДОРОГИ я (с понтом под зонтом!) с помощью «Алтая» в этой «буханке» позвонил домой своей супруге, чем крайне ее удивил. Так вот, приемопередатчик этой «мобилки» весил с десяток кэгэ, приблизительно столько же – пульт управления, ну и блок питания – с пяток кэгэ.

К чему эти «рассказы пожилого зайца»? А к тому, что в том же 1973 году, той же весной, а точнее 3 апреля, некий Мартин Купер – американский инженер и физик, совершил первый в мире звонок по реально мобильному телефону.

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Рождение «мобилки»

Аппарат был весом «всего» 1,15 кг и размерами 22,5х12,5х3,75 см. Состоял он из 2000 деталей. Питания хватало «аж» на 20 минут разговора. Чем нам, помимо прочего, интересен этот Купер? Родился в 1928 году в Чикаго в семье еврейских эмигрантов из СССР, живших ранее в УКРАИНЕ, невдалеке от Киева. Наш человек!

В 1950 году он закончил Иллинойсский технологический институт, отслужил в ВМС США офицером на подлодке. А в 1954 году стал работать в компании Motorola. Что интересно, занимаясь совершенствованием автомобильной радиотелефонной сети, Купер высказал идею, что размер мобильного телефона нужно уменьшить до такого, чтобы люди могли носить его с собой в руке.

«Если долго мучиться – что-нибудь получится»: 3 апреля 1973 года Купер с улицы позвонил конкуренту – в конструкторский отдел компании Bell Laboratories. «Угадай, откуда я звоню? – услышал в трубке голос Мартина шеф исследовательского отдела Джоэл Энгель. – Я звоню тебе с настоящего сотового телефона».

Ричард Френкель, глава отдела системных разработок Bell Laboratories, годы спустя сказал: «Это был настоящий триумф. На тот момент мы использовали в машинах 14-килограммовые телефоны. Их способность вместить все необходимое в 1 кг была большим прорывом».

Первый коммерческий сотовый телефон появился на рынке только через 10 лет, в 1983 году. Он весил немного меньше своего «предка» – 800 граммов и продавался за 3500 долларов.

После ухода из Motorola Мартин Купер основал свою телефонную компанию и вскоре разбогател, а в 1986 году вместе с партнерами продал ее за 23 миллиона долларов. Это вам не Трамп, нажившийся на перепродаже недвижимости!

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