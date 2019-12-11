“Просто о сложном”: здесь – плачут, там – скачут, или этика скорби по-украински

Одессу постигла очередная трагедия. Пожар в колледже привел к гибели 12 человек, еще 4 до сих пор не нашли. В день трагедии Геннадий Труханов объявил в Одессе траур. На следующий день областная администрация также объявила траур на два дня. Еще чуть позже Президентом был объявлен национальный траур.

Впрочем, траурный режим соблюдали не все. Помимо развлекательных заведений, которые работали в городе в обычном режиме, в дни траура городские службы почему-то решили устанавливать праздничные атрибуты на Дерибасовской. Однако особый резонанс вызвало выступление российского рэпера Моргенштерна в клубе «Палладиум», который со сцены высказал свое не лестное мнение о трауре.

-Я считаю, что день траура – это просто показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика. Какого черта пожарных проверок нет в городе? – сказал рэпер.

Как реакцию на эти слова, интернет-пользователи оставили немало негативных комментариев. Репера обвиняли в издевательстве и неуважении. Кроме того, в ответ на заявление певца местные активисты разрисовали и разгромили вход в ночной клуб Палладиум.

Хочу спросить наших горожан: а что собственно в словах репера вас оскорбило? Ведь по сути, да, грубо и дерзко, но он сказал правду! Ту правду, которую мы обсуждаем между собой, сидя на кухне. Ту правду, которую мы видим каждый день, когда добиваемся справедливости и пытаемся найти управу на чиновников. Ту правду, которую от нас скрывают и продают за новые шелестящие купюры.

Я даже не могу возразить его словам по поводу «дня крика», поскольку этими словами он высказал, то состояние, которое сегодня в Украине от безысходности испытывают множество людей. И разве не прав он в том, что вся ситуация с проверками и предотвращением пожаров у нас в городе – это лишь «филькина грамота». Пока это продолжается, день скорби в нашей стране и правда больше похож на показуху.

Тем более, когда в день Национального траура в центре Киева собираются украинцы и под громкую музыку весело проводят время. Почему акцию «Красные линии для Зеленского» нельзя было провести в более тихой обстановке, хотя бы без концерта? По-моему, это более показательное событие, которое говорит об отношении украинцев к одесской трагедии, чем слова залетного российского певца.

Остается надеяться, что день траура все-таки заставит каждого из нас — от журналиста до чиновника, от педагога до родителя — задуматься, а что же мы делаем не так, начать с себя и научиться соблюдать элементарные правила поведения в гражданском обществе. Не бросать непотушенные окурки в урны, сообщать в соответствующие службы о завалах около запасных выходов, о нарушениях правил безопасности. Да просто выполнять свои профессиональные обязанности не для галочки. И может быть тогда нам не придется отмечать дни в календаре черной траурной меткой.

Фото: “ОЖ”

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