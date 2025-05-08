Марго: «Я вообще не отмечаю такие праздники. Поскольку 9 мая больше пророссийская дата, а я выступаю против всего российского, потому не буду».



Александр: «Я больше 60 лет его отмечаю, почему должен прекратить? Только потому, что власть изменилась?».





Наталья: «К сожалению, затрудняюсь ответить. С одной стороны, наши дедушки и бабушки защищали, освобождали наш город, а с другой – сегодня довольно сложная ситуация, поэтому под вопросом».

Валентина: «Нет, ни в коем случае. Зачем?».

Ирина: «Мой отец воевал, мой дедушка воевал, все мои родные воевали, а я поддерживаю свою семью. Своих предков надо беречь, и память надо беречь, оберегать, а будущее – самим строить, но прошлое – не трогать».

Анна: «Более актуально то, что происходит сейчас. И для меня Днем Победы будет день, когда скажут, что в нашей стране уже мир наконец и что эти отбросы полностью освободили нашу территорию».

Олег: «Сложный вопрос. Не знаю. Вообще-то я не отмечаю праздники, у меня работа. 8, 7, когда был подписан мир, а то, что там в рашке празднуют, – это меня не интересует».

Ксения: «Возможно, поеду в деревню, к родным, но не знаю, если честно. Для меня сейчас этот праздник неясен, потому что у нас же перенесли дату. Возможно, 8-го числа, как и все, как и положено, будем отмечать, уже не 9-го».



Екатерина: «Я не планирую лично, потому что я не считаю это прямо праздником, мне подходит 8-е число как День памяти. Я не очень люблю этот совковый нарратив о «победе». Это трагедия больше, победа над фашизмом да, но не ко времени уже такое».

Марго: «Я точно такого же мнения, и не планирую праздновать».

Анатолий: «Есть праздник государственный, 8 мая – День памяти, прежде всего. 9-е кто хочет, может отметить, но какой это праздник, когда столько миллионов людей погибло. Поэтому это такой условный праздник. Он был установлен в другом государстве, и здесь очень много нюансов, я не хочу никого оскорблять, ветераны чтобы не обижались, но все-таки – это День памяти, памяти тех, кто погиб и воюя, и не воюя. Это страшная трагедия, которая, к сожалению, сейчас повторяется».

Евгений: «Только если 8-го. Как Европа, так и мы должны отмечать».



Валерий: «8-го – да, а 9-го – это уже история, оставшаяся в Советском Союзе. Наши деды воевали, но как Европа, так и мы можем отмечать 8 мая».

Николай: «8 мая буду отмечать, а 9-е – нет. Потому что День Победы – 8 мая, а 9-е – это ка…пы празднуют».

Ольга: «Не планирую. В нашей семье не было такой традиции. Но я очень переживаю, что будет очередной массированный обстрел, и, как мы слышали, лидер соседнего государства-террориста просит перемирия, то есть прекращения огня на это время. Возможно, это не очень популярное мнение, я хочу мирно, тихо отмечать».

Диана: «Не планирую, никогда не праздновала. Мы отмечаем 8 мая, для нас оно более важно».

Алла: «Отмечать? Нет, не планируем, но мы считаем, что 9 мая – это праздник дедов, родителей, мы уважаем традиции наших предков, это наша история».

Елена: «Даже не думала об этом, честно, но 8-го стопроцентно мы вспомним».

Алина: Нет, не планирую. Я вообще редко отмечаю праздники, даже связанные с более патриотическими датами, чем эта. Это не наша победа, наша Победа – в будущем».



