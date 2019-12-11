Новости Одессы и Одесской области

В одесском парке появились журавли, дельфины и капитанский мостик (фото)

В одесском парке появились журавли, дельфины и капитанский мостик (фото)

Новым декором обзавелся недавно дендропарк Победы. Там же начали реконструировать мост через искусственный пруд.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

В дендропарке Победы обновляют центральный мост через пруд. Сняли старое облицовочное покрытие с опорных стен конструкции. Вместо него начали укладывать новую плитку.

Решетчатые перила по бокам украсили декоративными элементами в виде чаек, дельфинов и корабликов.

Кстати, похоже, в корабельной тематике будет благоустроена вся близлежащая территория. Обзорный карман небольшой переправы уже выглядит как капитанский мостик. Там можно даже покрутить корабельный руль. Гуляющие в парке малыши уже вовсю испытывают новое развлечение.

Главное, чтобы руль не выкрутили совсем или, как это бывает, не приделали ему “ножки”.

Чуть ниже мостика расположили мачту, а также растянули стальные канаты к металлическим конструкциям на противоположном берегу пруда. К этим канатам прикреплены большие пестро разрисованные фигурки журавлей. Их закрепили так, что кажется, будто птицы прямо сейчас летят куда-то дружным клином.

Конкретно

Судя по тендерной документации, опубликованной на сайте prozorro, заказчиком «Капительного ремонта моста №2 на территории дендропарка Победы» выступило горуправление дорожного хозяйства. Победителем тендера стало ЧП «Артферрум». Подрядчик должен выполнить реконструкцию к концу декабря. На работы по благоустройству выделено 1,4 миллиона гривен.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить