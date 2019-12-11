В одесском парке появились журавли, дельфины и капитанский мостик (фото)

Новым декором обзавелся недавно дендропарк Победы. Там же начали реконструировать мост через искусственный пруд.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на месте.

В дендропарке Победы обновляют центральный мост через пруд. Сняли старое облицовочное покрытие с опорных стен конструкции. Вместо него начали укладывать новую плитку.

Решетчатые перила по бокам украсили декоративными элементами в виде чаек, дельфинов и корабликов.

Кстати, похоже, в корабельной тематике будет благоустроена вся близлежащая территория. Обзорный карман небольшой переправы уже выглядит как капитанский мостик. Там можно даже покрутить корабельный руль. Гуляющие в парке малыши уже вовсю испытывают новое развлечение.

Главное, чтобы руль не выкрутили совсем или, как это бывает, не приделали ему “ножки”.

Чуть ниже мостика расположили мачту, а также растянули стальные канаты к металлическим конструкциям на противоположном берегу пруда. К этим канатам прикреплены большие пестро разрисованные фигурки журавлей. Их закрепили так, что кажется, будто птицы прямо сейчас летят куда-то дружным клином.

Конкретно

Судя по тендерной документации, опубликованной на сайте prozorro, заказчиком «Капительного ремонта моста №2 на территории дендропарка Победы» выступило горуправление дорожного хозяйства. Победителем тендера стало ЧП «Артферрум». Подрядчик должен выполнить реконструкцию к концу декабря. На работы по благоустройству выделено 1,4 миллиона гривен.

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