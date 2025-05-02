Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал кандидат политических наук, глава “Международной ассоциации малых городов” Алексей Буряченко.

Подписанное между Украиной и США соглашение о полезных ископаемых и минералах предполагает создание Инвестиционного фонда восстановления, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику — прежде всего в добычу полезных ископаемых, энергетические проекты и сопутствующую инфраструктуру.

По словам Алексея Буряченко, открытие доступа к недрам на юге Украины станет толчком к новой волне экономической активности, в частности в Одесской области, которая имеет стратегическую инфраструктуру — порты, логистику, выход к Черному морю.

«В рамках строительства новых инфраструктурных проектов или приоритетной эксплуатации будет спрашиваться мнение агентства, которое будет создаваться между Украиной и США. Если мы говорим о совершенно новом подходе к георазведке и добыче, то это будет развиваться мощнее. А учитывая, что монопольная инфраструктура морская есть только в Одессе и в Одесском регионе, это автоматически будет приводить к модернизации портовой, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры», — отмечает эксперт.

Законодательно предусмотрено, что часть рентной платы от добычи природных ресурсов будет поступать в местные бюджеты — это создает возможности для целевых программ развития.

Ресурсное соглашение: инструмент послевоенного восстановления или скрытый риск зависимости

Обнародование финальной версии документа будет ключевым тестом для всех сторон. Возможное соглашение с США в сфере недропользования — это не просто экономический документ. Оно открывает двери к новой модели сотрудничества, где ресурсы становятся частью геополитической игры, считает политолог.

Ключевым фактором станет не только техническая реализация, но и прозрачность процедур: доступ к геоданным, конкуренция в тендерах, контроль за экологическими последствиями. Все эти компоненты должны быть прописаны в окончательном тексте соглашения, чтобы мы имели определенную гарантию безопасности, отмечает политолог.

На сегодня модель финансирования выглядит как двусторонний фонд. Украинская сторона вносит долю в виде доступа к недрам и инфраструктуре, американская — технологии, управленческие решения и финансирование. Однако окончательная конфигурация еще не определена. Неизвестно, кто будет контролировать ключевые решения — правительство или международный совет. Также не обнародован механизм распределения доходов — это вызывает беспокойство со стороны экспертов.

«Если соглашение не будет отвечать национальным интересам — оно парламент не пройдет. Это очевидно», — отмечает эксперт.

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