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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі активісти штурмували нічний клуб «Палладіум» через висловлювання російського репера Morgenshtern

В Одесі активісти штурмували нічний клуб «Палладіум» через висловлювання російського репера Morgenshtern

Власник клубу пообіцяв, що більше такого у закладі не повториться.

Про це повідомляє “Думская“.

Вихідними в одеському нічному клубі«Палладіум» виступав російський репер Morgenshtern. Під час свого виступу він обурився з приводу днів жалоби проголошених в Одесі і Україні у зв’язку з трагедією на Троїцькій вулиці. Разом із нецензурною лайкою музикант заявив, що це все «показуха» і «фарс».

Вчора ввечері активісти одеських патріотичних організацій прийшли в нічний клуб «Палладіум», щоб висловити свій протест проти висловлювань російського співака на прізвисько Morgenshtern.

Активісти розписали вікна клубу написами «Сепарклуб закритий» і показово склали біля входу шини, після чого зайшли всередину. Там вони трохи погомоніли, розкидавши предмети меблів. До них вийшов власник закладу Валерій Твердовський, який публічно вибачився і заявив, що «більше такого тут не буде». На цьому акція закінчилася.

Фото: Думская

 

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