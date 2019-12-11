В озеро под Одессой заселили два с половиной миллиона мальков рыбы

В Ренийском районе зарыбили озеро Кагул.
Об этом сообщили в областном управлении Госрыбагентства.
Туда заселили 2,5 миллионов экземпляров сеголеток рыбы. В среднем каждый малек весит 25 граммов.
В целом выпустили около 86 тонн экземпляров рыбы.
Больше всего – толстолобиков и белого амура, чуть меньше – карпов.
Средства на зарыбление выделило предприятие, работающее на территории водоема.
Фото: sysertnews.ru
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