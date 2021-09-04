Личное мнение: «Пир во время чумы. Перезагрузка»

Из классической литературы известно: во времена дремучего средневековья отдельные безбашенные личности встречали эпидемию чумы пирами да балами. Прошли века, а человечество не изменилось — чувство самосохранения у большей его части, похоже, отсутствует напрочь. Пример тому — высокий туристический сезон в Одессе и области.

Приезжие, в большинстве своем, санитарные маски носят. Одну даже на побережье видела. Запуталась она в унесенной морем ветке. Песок в нее набился, и крабики поселились. Неужели кто-то заплывы в маске делал? Чтоб некачественная морская вода в рот не попала. Или просто загорал, нос прикрыв, — дабы на солнце не облупился?

Но не в маске же красоваться состоятельной курорт­нице на фуршетах и «красной» дорожке Одесского кинофеста! Как докажешь потом, что именно ты на событии мирового кинематографа засветилась?

А о социальной дистанции на забитых пляжах и в толпах на Привозе, где, позабыв о дезинфекторе, можно перепробовать все на шару, никто и не вспоминает.

И вообще — зеленую зону в стране объявили. И массовое инфицирование коварной «короной» более полусотни детей и взрослых во всеукраинском детском лагере «Молодая гвардия» эпидрасцветки не изменило. Полиция по этому поводу даже открыла уголовное производство. Мол, преступно не соблюдают в лагере санитарные нормы. Хотя пищевых отравлений не замечено. Просто ПЦР-тесты у детей при поступлении не требовали. Как и во многих других детских лагерях Украины.

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А вот на отдых, к примеру, в Болгарию без такого анализа ребенка отправить невозможно. И вообще, почему бы эти тесты всем приезжающим в Одессу внутренним туристам не предъявлять? Ведь правительство в связи с наступлением зловредного штамма «Дельта» ужесточило же правила въезда в страну.

А пока что Одесса — впереди Украины всей. Ни в одном регионе дети массово «Дельтой» не заражались. И инфекционисты считают, что ребят, вместо пляжа угодивших в изолятор, необходимо детально обследовать. Ведь вот уже начало учебного года. А значит — угроза новых массовых COVID-инфицирований детей.

Правда, в Одесской обладминистрации было собрались летние каникулы до 20 сентября продлить. Так как курортный сезон из-за погодных катаклизмов в этом году начался практически в июле. А надо бы и в «бархатном» сентябре на туристах подзаработать. Не получилось.

Да и родителей такая перспектива не обрадовала. А отдыхающие сегодня, по словам жителей приморских предместий, экономные стали. Потому в курортных поселках кафешки закрываются. А те, что остались, — печально пустуют.

В смысле эпидбезопасности — может, оно и к лучшему было бы. А так по окончании курортного сезона новый локдаун обещают. Ну а пока не началось — гуляем-отдыхаем. Не забыв, конечно, от ковида прививку сделать.

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