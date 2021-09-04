Одессу атакуют мохнатые вредители (фото)

В Одессе наблюдается нашествие гусениц. Об этом сообщают горожане в местных Телеграм-каналах. Речь идет о личинках американской белой бабочки, карантинном вредителе, занесенном в Одесскую область еще в 1966 году.

«Гусеницы четвертого возраста живут колониями, образуют на деревьях большие паутинные гнезда и ударными темпами пожирают листву. Они совсем не привередливы в пище, поэтому в группе риска – до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений», – информирует по этому поводу Телеграм-канал «Думская».

Также сообщается, что бурное размножение насекомых связано с периодами повышенной солнечной активности и происходит раз в 10-11 лет. В другое время вред, причиняемый гусеницами, незначителен.

Для людей эти гусеницы опасности не несут.

Напомним, ранее в селе Бурлачья балка Одесской области ввели карантин из-за расплодившейся картофельной моли.

Фото: скриншоты с видео Телеграм-канала «Одесса INFO»