Мобильная связь будет доступна по паспорту: что это значит?

В Верховной Раде намерены разрешать пользоваться мобильными телефонами только после их регистрации по паспорту. Кого и когда могут оставить без связи?

Хотят защитить от мошенников и коллекторов

Парламент рассматривает проект изменений Закона Украины «Об электронных коммуникациях», касающийся принудительной регистрации абонентов мобильной связи. Согласно документу, в скором времени нам придется регистрировать SIM-карты, привязывая их к своим паспортным данным. Главным мотивом для принятия законопроекта народные избранники называют личную безопасность абонентов:

предотвращение афер телефонных мошенников;

прекращение « коллекторского беззакония », связанного с постоянным обзвоном должников;

защиту персональных данных граждан (например, их банковских счетов).

– Сейчас многие пользуются Интернет-банкингом, получают выписки на мобильные телефоны, заказывают товары и услуги онлайн. Одновременно растут и риски мошенничества. В результате хищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами, – так объясняют необходимость нового законопроекта его авторы.

Между тем зарегистрировать свои «симки» по паспорту при желании можно уже сегодня. Такая мера предусмотрена действующим законодательством Украины. И, по информации компании «Киевстар», число абонентов, проходящих у своего оператора процедуру привязки номера телефона к паспорту, постоянно растет.

Правда, эксперты считают, что мобильная связь «по паспортам» может подорожать. Контрактные пакеты и сейчас дороже предоплаченных примерно на 15-20%.

Где «отслеживают» мобильники?

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2022 года. С этого времени начнется переход на всеобщую регистрацию. Закончиться он должен до 1 января 2025 года. Абонентам, не заключившим до этой даты письменный договор с мобильным оператором на обслуживание, услуги предоставлять перестанут – то есть отключат.

На сегодняшний день почти 100 стран, среди которых Норвегия, Южная Корея, Индия, Таиланд, Бразилия, Перу, Польша, Германия, Россия, Беларусь и почти все государства Африки используют регистрацию SIM-карт по паспорту. Вместе с тем мировой опыт показывает, что даже там, где действует такая практика, мошенники находят выход и продолжают похищать чужие данные и, соответственно – чужие деньги. Поэтому защитит ли нас новый закон от телефонных аферистов – большой вопрос.

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При подписании новых договоров на мобильные услуги жители Китая должны предъявить удостоверение личности и сфотографироваться – как и во многих других странах. Такая система работает уже давно. Дополнительно к этому с декабря 2019 года граждане КНР также обязаны сканировать свое лицо для подтверждения, что пользователь соответствует предоставленным документам.

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