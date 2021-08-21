Страсти по поликлинике: размышления у парадного подъезда

Несколько дней назад, открывая двери любимой кошке, я въехала пальцем ноги в наличник. Палец здорово разболелся, и я поняла, что визита к врачу не миновать. Нужно сказать, что я живу по соседству с поликлиникой №1, и поэтому особой проблемы в том, чтобы получить консультацию врача, не видела.

Однако, как оказалось, отделение травматологии в поликлинике упразднили, и теперь там принимает хирург-травматолог, к которому требуется записываться на прием заранее. Минут десять я тупо смотрела на его расписание работы и пыталась сообразить: как я могла заранее знать, что такого-то числа в такое-то время получу травму? Вероятно, этот врач принимает только ясновидящих.

Чертыхнувшись, я поползла в регистратуру и узнала, что ближайшая травматология — в Еврейской больнице. Вспомнив Чехова и искренне порадовавшись, что живу от нее всего в трех кварталах, а не в трех остановках, я двинулась за помощью. В больнице в течение получаса мне сделали рентген, назначили лечение, и я отправилась домой.

Ковыляя по улице, я думала, сколько людей с травмами вынуждены были по старой памяти приехать в травматологию поликлиники, а после несолоно хлебавши отправиться в Еврейскую больницу. Ведь еще совсем недавно в поликлинике было большое травматологическое отделение, о котором знал весь город. Сюда ехали с травмами в любое время дня и ночи, а хирурги могли оказать любую помощь. Зачем нужно было закрывать известную всем одесситам «травму», оставив травматолога, который принимает только полдня и только по предварительной записи?

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Впрочем, дело не только в травматологии. Вместо привычных лечебных отделений в поликлинике появляются какие-то маловразумительные центры. Например, на месте дневного стационара, который был спасением для многих пожилых людей, сейчас сверкает никелем и белой плиткой центр МРТ. Стоит это недешево, и «потянуть» подобные «медицинские услуги» пенсионеры и малообеспеченные одесситы вряд ли смогут. Зато сделать бесплатные процедуры в стареньких физиотерапевтических кабинетах можно далеко не всегда, так как не все аппараты работают. Да и за консультацией семейного врача нужно отправляться в какие-то промышленные районы, куда транспорт почти не ходит. Вероятно, в полупустой поликлинике терапевтам не нашлось места.

В последнее время наша поликлиника меняется в худшую сторону. Раньше здесь кипела жизнь, а сейчас в коридорах только гулко отдаются шаги немногочисленных пациентов и медперсонала. Я с содроганием слежу за тем, во что превращается когда-то густонаселенный медицинский центр с отличными врачами-специалистами, и с ужасом думаю, что в один далеко не прекрасный день от нашей поликлиники останется только воспоминание.

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