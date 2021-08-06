Архитектура повседневности, или Куда бежать, когда очень надо

Очень радует тот факт, что в Одессе не только активно застраивают побережье, но и что-то полезное иногда делают: обустраивают пляжи для людей с инвалидностью, ремонтируют, белят и красят.Но я бы хотела затронуть «архитектуру повседневности» — общественные туалеты у моря.

Если вы проживаете в Одессе, то, скорее всего, несколько раз в месяц выходите на прогулку в сторону какого-нибудь Большого Фонтана или Трассы здоровья. А видали ли вы там общественные туалеты? Наверное, вы скажете, что такие есть — те самые эко-уборные в «дебрях» Трассы здоровья. Но я сейчас не о них.

Возьмем, к примеру, Аркадию. Приехать в Одессу и не посетить Аркадию — ну просто грех. Представьте, вы пошли на пляж и тут «зов природы». Что делать? Бежать в море или прятаться в песок? Биться в двери какого-нибудь кафе или ресторана, или бежать в начало Аркадийской аллеи — ну если успеешь. А там, кстати, приготовьте 10 гривен — именно столько с вас потребуют за посещение «туристического» санузла.Есть в Аркадии еще одно место, где можно справить нужду. Общественный туалет сразу напротив популярного клуба «Итака». Он работает сезонно, но ходить туда не стоит. Здание советских времен отпугивает своим видом и запахом. В общем, глядя на него, уже и перехочешь. Есть еще одно похожее место в районе 10-й и 13-й станций Большого Фонтана. Так сказать, «местная достопримечательность» — туда вовсе не зайти. Местные давно обходят ее стороной, хотя находятся бесстрашные или отчаянные туристы.

Знаю-знаю, публичные уборные — тема деликатная и, по сравнению с другими городскими проблемами, удостаивается внимания нечасто. Но именно она показывает отношение города к его гостям и жителям. И как по мне, такая проблема у нас есть. Хочется напомнить, что мы живем не в средневековье. К тому же самые первые общественные туалеты появились еще в эпоху античности – в Риме.

Ранее мы рассуждали о том, зачем в Одессе нужны «уличные оазисы».

Нужны ли нам общественные туалеты у моря — да, нужны. Но если у нас есть возможность возводить фешенебельные многоэтажные дома, почему бы не построить качественный и доступный всем общественный санузел.

Ну а пока мы гадаем, как решить эту проблему, вот как это происходит в некоторых странах мира. К примеру, в Испании и во Франции туалеты полностью автоматизированы и бесплатны. Власти решили, что брать с людей деньги за отправление естественной нужды — кощунство. В Германии туалеты платные, однако оснащены необходимыми гигиеническим средствами. В Нидерландах установлено много открытых мужских писсуаров, а за нарушение норм гигиены предусмотрен штраф размером 130 евро.

Конечно, нам до таких «изысков» еще далеко, но, думаю, многим достаточно было бы нового и чистого помещения, желательно еще и с водой.

Ранее мы рассказывали о том, какие права есть у одесситов на пляжах.