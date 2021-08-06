Новости Одессы и Одесской области

Архитектура повседневности, или Куда бежать, когда очень надо

Архитектура повседневности, или Куда бежать, когда очень надо

Очень радует тот факт, что в Одессе не только активно застраивают побережье, но и что-то полезное иногда делают: обустраивают пляжи для людей с инвалидностью, ремонтируют, белят и красят.Но я бы хотела затронуть «архитектуру повседневности» — общественные туалеты у моря.

Если вы проживаете в Одессе, то, скорее всего, несколько раз в месяц выходите на прогулку в сторону какого-нибудь Большого Фонтана или Трассы здоровья. А видали ли вы там общественные туалеты? Наверное, вы скажете, что такие есть — те самые эко-уборные в «дебрях» Трассы здоровья. Но я сейчас не о них.

Возьмем, к примеру, Аркадию. Приехать в Одессу и не посетить Аркадию — ну просто грех. Представьте, вы пошли на пляж и тут «зов природы». Что делать? Бежать в море или прятаться в песок? Биться в двери какого-нибудь кафе или ресторана, или бежать в начало Аркадийской аллеи — ну если успеешь. А там, кстати, приготовьте 10 гривен — именно столько с вас потребуют за посещение «туристического» санузла.Есть в Аркадии еще одно место, где можно справить нужду. Общественный туалет сразу напротив популярного клуба «Итака». Он работает сезонно, но ходить туда не стоит. Здание советских времен отпугивает своим видом и запахом. В общем, глядя на него, уже и перехочешь. Есть еще одно похожее место в районе 10-й и 13-й станций Большого Фонтана. Так сказать, «местная достопримечательность» — туда вовсе не зайти. Местные давно обходят ее стороной, хотя находятся бесстрашные или отчаянные туристы.

туалет уборная

Знаю-знаю, публичные уборные — тема деликатная и, по сравнению с другими городскими проблемами, удостаивается внимания нечасто. Но именно она показывает отношение города к его гостям и жителям. И как по мне, такая проблема у нас есть. Хочется напомнить, что мы живем не в средневековье. К тому же самые первые общественные туалеты появились еще в эпоху античности – в Риме.

Ранее мы рассуждали о том, зачем в Одессе нужны «уличные оазисы».

Нужны ли нам общественные туалеты у моря — да, нужны. Но если у нас есть возможность возводить фешенебельные многоэтажные дома, почему бы не построить качественный и доступный всем общественный санузел.

Ну а пока мы гадаем, как решить эту проблему, вот как это происходит в некоторых странах мира. К примеру, в Испании и во Франции туалеты полностью автоматизированы и бесплатны. Власти решили, что брать с людей деньги за отправление естественной нужды — кощунство. В Германии туалеты платные, однако оснащены необходимыми гигиеническим средствами. В Нидерландах установлено много открытых мужских писсуаров, а за нарушение норм гигиены предусмотрен штраф размером 130 евро.

Конечно, нам до таких «изысков» еще далеко, но, думаю, многим достаточно было бы нового и чистого помещения, желательно еще и с водой.

Ранее мы рассказывали о том, какие права есть у одесситов на пляжах.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить