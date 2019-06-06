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Новости Одессы и Одесской области

Должен ли журналист иметь свое мнение, или Новая «объективность» наших журналистов

Должен ли журналист иметь свое мнение, или Новая «объективность» наших журналистов

Отцом современной журналистики считают американского медиамагната Уильяма Херста.

С его подачи сто лет назад появились такие понятия как «жёлтая пресса» и «связи с общественностью», он научил газетчиков делать деньги на сплетнях и скандалах. И обозреватели, ведущие тематические колонки, это его изобретение.

Именно Херсту приписывают знаменитую фразу: «Я работаю в газете и формирую общественное мнение. Как я напишу сегодня, так завтра будет думать каждый прохожий».

Фразу эту можно понимать двояко, в меру своей распущенности. Для одного это звучит как строгое напоминание об ответственности за общественное мнение. Для другого — как призыв писать всё, что вздумается, ловко манипулируя этим общественным мнением в своих интересах.

Однако тот факт, что мнение у журналиста должно быть и что оно должно влиять на общество, понимали все. До недавнего времени. В последний год, общаясь с молодыми коллегами, я всё чаще слышу фразу «Своего мнения у журналиста быть не должно».

И объясняют они это тем, что только так можно достичь объективности!

– Послушайте! – возмущаюсь я. – Ведь так мы будем давать на равных правах слово и полицейскому, задержавшему бандита, и бандиту, стрелявшему в полицейского. Страж закона будет говорить о том, что выполнял свою работу, а бандит — что ему лень работать. И этот ваш журналист без собственного мнения будет вежливо говорить «Да, оба по-своему правы…». Выходит, что так?

«Объективные» коллеги кивают: именно так. Кто, говорят, мы такие, чтобы судить и высказываться? Нужно дать слово всем — и предоставить публике решать, кто прав.

И как ни красиво и цивилизованно это звучит, а меня приводит в ужас. Сразу представляется доктор, который не имеет мнения или тщательно скрывает его, чтобы не навязываться. И вот я прихожу на приём, а он говорит:

– Посоветовался с коллегами по поводу вашего случая. Есть два мнения: один говорит резать немедленно, не дожидаясь перитонита и мучительной смерти. Другой советует обождать недельки две, авось обойдётся. А вы уж решайте как-нибудь!

Очевидно, что дело тут будет не в объективном подходе доктора, а в банальном и трусливом нежелании брать на себя ответственность.

На таком примере мне возражают, что параллель неуместна. Ведь пациент реально болен и нуждается в совете! Но разве наше общество не больно? Разве не проявляет все симптомы заражения агрессией, невежеством, предрассудками и суевериями? Разве не нуждается в прямом высказывании и напоминании о том, что хорошо, а что — плохо?..

Мои молодые коллеги правы в одном: журналисту нельзя судить людей и говорить «Нет, вы не правы». Но именно в наши «объективные» времена крайне важно, чтобы он умел заявить «Я не согласен!». И вот тогда уже можно с чистой совестью предоставить решение публике.

Фото: РБК-Украина

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Тая Найденко
Тая Найденко
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ПРОФИЛЬ

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