Должен ли журналист иметь свое мнение, или Новая «объективность» наших журналистов

Отцом современной журналистики считают американского медиамагната Уильяма Херста.

С его подачи сто лет назад появились такие понятия как «жёлтая пресса» и «связи с общественностью», он научил газетчиков делать деньги на сплетнях и скандалах. И обозреватели, ведущие тематические колонки, это его изобретение.

Именно Херсту приписывают знаменитую фразу: «Я работаю в газете и формирую общественное мнение. Как я напишу сегодня, так завтра будет думать каждый прохожий».

Фразу эту можно понимать двояко, в меру своей распущенности. Для одного это звучит как строгое напоминание об ответственности за общественное мнение. Для другого — как призыв писать всё, что вздумается, ловко манипулируя этим общественным мнением в своих интересах.

Однако тот факт, что мнение у журналиста должно быть и что оно должно влиять на общество, понимали все. До недавнего времени. В последний год, общаясь с молодыми коллегами, я всё чаще слышу фразу «Своего мнения у журналиста быть не должно».

И объясняют они это тем, что только так можно достичь объективности!

– Послушайте! – возмущаюсь я. – Ведь так мы будем давать на равных правах слово и полицейскому, задержавшему бандита, и бандиту, стрелявшему в полицейского. Страж закона будет говорить о том, что выполнял свою работу, а бандит — что ему лень работать. И этот ваш журналист без собственного мнения будет вежливо говорить «Да, оба по-своему правы…». Выходит, что так?

«Объективные» коллеги кивают: именно так. Кто, говорят, мы такие, чтобы судить и высказываться? Нужно дать слово всем — и предоставить публике решать, кто прав.

И как ни красиво и цивилизованно это звучит, а меня приводит в ужас. Сразу представляется доктор, который не имеет мнения или тщательно скрывает его, чтобы не навязываться. И вот я прихожу на приём, а он говорит:

– Посоветовался с коллегами по поводу вашего случая. Есть два мнения: один говорит резать немедленно, не дожидаясь перитонита и мучительной смерти. Другой советует обождать недельки две, авось обойдётся. А вы уж решайте как-нибудь!

Очевидно, что дело тут будет не в объективном подходе доктора, а в банальном и трусливом нежелании брать на себя ответственность.

На таком примере мне возражают, что параллель неуместна. Ведь пациент реально болен и нуждается в совете! Но разве наше общество не больно? Разве не проявляет все симптомы заражения агрессией, невежеством, предрассудками и суевериями? Разве не нуждается в прямом высказывании и напоминании о том, что хорошо, а что — плохо?..

Мои молодые коллеги правы в одном: журналисту нельзя судить людей и говорить «Нет, вы не правы». Но именно в наши «объективные» времена крайне важно, чтобы он умел заявить «Я не согласен!». И вот тогда уже можно с чистой совестью предоставить решение публике.

Фото: РБК-Украина