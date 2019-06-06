Студенты-волонтеры вышли на улицы Одессы, чтобы помочь туристам

В Одессе стартовал проект «Инфо груп».

Волонтеры помогают туристам сориентироваться в городе, разработать маршрут прогулки, легче найти интересные места. В помощь гостям они раздают флаеры с полезной информацией об Одессе и карту города. Все бесплатно.

В качестве волонтеров работают студенты Международного гуманитарного университета. На дежурство ребята выходят в специальной форме: белой футболке с якорем-сердцем – туристическим символом Одессы..

Курирует проект “Инфо груп” департамент культуры и туризма Горсовета.

«Студенты будут дежурить в разных точках Одессы: центр города, железнодорожный вокзал, Ланжерон и Аркадия. Сегодня стартовал первый этап проекта. Студенты будут на улицах каждый день, но посменно. Первый этап – это студенты МГУ, на втором этапе будут студенты другого ВУЗа и так далее», – рассказала Алена Дьяченко, заместитель начальника данного департамента.

Также волонтеры по возможности будут узнавать как турист оценивает отдых в Одессе. Для этого им выдали специальные бланки для опроса.

Акция «Инфо груп» в Одессе проходит уже четвёртый раз. Обычно, она длится до конца сентября.