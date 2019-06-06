Вечер памяти Киры Муратовой проведут в Одесской киностудии и в Зеленом театре

Сегодня исполнился год со дня смерти легендарного режиссера.

Мероприятие в Одесской киностудии начнется в 16:00. Участники поделятся воспоминаниями о Кире Муратовой и напишут в книгу памяти слова, которые не успели ей сказать. Продолжится вечер просмотром ленты “Короткие встречи”.

В Зеленом театре встреча под названием “Всего один год” запланирована на 21:00. Будет показан фильм “Вечное возвращение”. В мероприятии должны принять участие Георгий Делиев и Олег Владимирський. Ведущий – кинокритик Андрей Алферов, специальный гость – главный редакторв издания “Искусство кино” Антон Долин.

Вход свободный.

Напомним, Кира Муратова ушла из жизни 6 июня 2018 года на 83 году жизни.

В память о режиссере в Одессе основали конкурс короткометражек ее имени.

Фото: bestin.ua