fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Вечер памяти Киры Муратовой проведут в Одесской киностудии и в Зеленом театре

Вечер памяти Киры Муратовой проведут в Одесской киностудии и в Зеленом театре

Сегодня исполнился год со дня смерти легендарного режиссера.

Мероприятие в Одесской киностудии начнется в 16:00. Участники поделятся воспоминаниями о Кире Муратовой и напишут в книгу памяти слова, которые не успели ей сказать. Продолжится вечер просмотром ленты “Короткие встречи”.

В Зеленом театре встреча под названием “Всего один год” запланирована на 21:00. Будет показан фильм “Вечное возвращение”. В мероприятии должны принять участие Георгий Делиев и Олег Владимирський. Ведущий – кинокритик Андрей Алферов, специальный гость – главный редакторв издания “Искусство кино” Антон Долин.

Вход свободный.

Напомним, Кира Муратова ушла из жизни 6 июня 2018 года на 83 году жизни.

В память о режиссере в Одессе основали конкурс короткометражек ее имени.

Фото: bestin.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Конкурс короткометражек, посвященный Кире Муратовой, основали в Одессе

    Конкурс короткометражек, посвященный Кире Муратовой, основали в Одессе

    Сегодня легендарной одесситке исполнилось бы 84 года

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кира Муратова: «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы…»

    Кира Муратова: «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы…»

    О ней говорят много. И разное. Но лучше, чем сам человек, о себе рассказать не может никто. Поэтому понять, какой на самом деле была Кира Муратова, по каким принципам жила и работала, помогут цитаты выдающегося режиссера.   О людях… Живые люди – это очень опасно… Я всегда говорю, что хочу их всех загнать в пленку!

    ПОДРОБНЕЕ
  • “Достаточно сказать Кира Муратова и откроется Вселенная…”

    “Достаточно сказать Кира Муратова и откроется Вселенная…”

    С вечера думал, что напишу о фантастическом скрипаче Дэниэле Хоупе, об исполнении им и Берлинским камерным оркестром “Времен года” Вивальди… На губах были слова песенки Никитиных: “Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди…” Но наступило утро, и печальная новость поменяла все планы. Умерла Кира Георгиевна Муратова… Можно перечислять награды фестивалей, звания, титулы, но достаточно сказать “Кира Муратова”

    ПОДРОБНЕЕ
  • Киру Муратову отметили почетной наградой Одессы (ФОТО)

    Киру Муратову отметили почетной наградой Одессы (ФОТО)

    Сегодня, 5 ноября, народная артистка Украины, режиссёр-постановщик высшей категории, член Национального союза кинематографистов Украины Кира Георгиевна Муратова празднует свое 80-летие. По случаю юбилея мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Кире Муратовой Почетный знак Одесского городского головы имени Г.Г. Маразли ІI степени. Одна из самых почетных наград Одессы вручена Кире Муратовой за многолетнюю плодотворную деятельность, выдающиеся творческие

    ПОДРОБНЕЕ
  • К юбилею Киры Муратовой на Одесской киностудии пройдет ретроспектива ее фильмов

    К юбилею Киры Муратовой на Одесской киностудии пройдет ретроспектива ее фильмов

    К 80-летию режиссера Одесская киностудия и кинотеатр U-Cinema проводят ретроспективу фильмов Киры Муратовой. 5 ноября с 14.00 до 21.50 на Французком бульваре покажут: «Настройщик», «Два в одном» и «Вечное возвращение». Справка: Кира Муратова – обладатель премии «Ника» («Увлечения», «Настройщик», «Два в одном»), «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля («Астенический синдром»), «Вечное возвращение» (2012) и других престижных международных

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить