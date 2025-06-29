Ключевые моменты:

Норвежский медийщик Нильс Риисе инициирует уникальную благотворительную акцию;

Как родилась идея пешего путешествия из Осло в Берген;

Цель и адресная поддержка благотворительной акции;

Детали пешего похода длиной 450 км.

Как сообщается на сайте АНРВУ, инициатором этой уникальной благотворительной акции в поддержку украинских региональных журналистов стал опытный норвежский медийщик Нильс Риисе (Nils Ove Håland Riise).

Он отправляется в пеший поход из Осло в Берген, чтобы привлечь внимание к работе украинских журналистов в прифронтовых регионах и собрать средства для их поддержки.

«Это для меня личное дело. Я долго работал в газетах и уже давно увлекаюсь тем, что делает Оксана Бровко с командой. Но на этот раз я хотел поддержать их не как медийщик, а физически сделать что-то, что отражает их выдержку», – говорит Нильс.

Как родилась идея

Идея пешего путешествия из Осло в Берген возникла во время встречи на Всемирном Медийном Конгрессе 2025 года в Кракове. Там Нильс поделился планами с руководительницей АНРВУ Оксаной Бровко. На первый взгляд, замысел казался безумным, однако он нашел отклик.

«Я давно мечтал осуществить этот маршрут. И именно поддержка украинских журналистов показалась мне достойным делом, с которым следует его совместить», – объясняет автор инициативы.

Цель и адресная поддержка

Сбор средств проходит через специальную страницу пожертвований. Все собранные средства будут направлены на оборудование и прямую помощь региональным журналистам в Украине. Сейчас такая поддержка может оказаться жизненно необходимой.

«Журналисты в регионах Украины ежедневно демонстрируют чрезвычайное мужество и решительность. Они работают в опасных и непредсказуемых условиях, продолжая говорить правду. А без правды нет демократии», – отмечает Нильс Риисе.

Детали похода

Маршрут сложный: около 450 километров между двумя норвежскими городами – Осло и Бергеном.

Старт – 1 июля. Участник будет ночевать преимущественно в палатке и будет регулярно делиться обновлениями в социальных сетях, в частности на LinkedIn.

«Этот поход – моя маленькая дань той стойкости, которую я вижу в работе украинских журналистов. И попытка рассказать о ней более широкой аудитории», – говорит медийщик.

Страница сбора средств расположена на фандрайзинговой платформе GoFundMe.

Стоит отметить, что как сообщили в АНРВУ, несмотря на то, что поход Нильса еще не начался, уже успел собрать 10% суммы благодаря распространению информации в соцсетях.

Напомним, в мае этого года Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины», куда, к слову, входит и издание «Одесская жизнь», получила высшую награду престижного международного конкурса INMA Global Media Awards 2025 – гран-при «Best in Show».