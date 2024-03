Звездные гастроли: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 8-9 марта

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

8 марта, 18:00 — Лирическая комедия «Куда я с вами не пойду». Театр Василька

В основе сюжета отношения двух одиноких, но прекрасных людей. Они приходят на занятия в танцевальную школу, чтобы, по официальной версии, освоить технику рок-н-ролла. Но на самом деле найти себе круг общения. Вдруг, вот незадача — у обоих нет слуха и чувства ритма, поэтому с танцами ничего не получается. Он бросает занятия одиноко сидя дома. Она приходит к нему в гости, чтобы вернуть в класс.

Тут-то и начинается самое интересное: герои, несмотря на постоянные ссоры, недоразумения и попытки обидно поразить партнера, медленно, но верно привязываются друг к другу. Наверное, так и возникает любовь, которая может настигнуть человека в любом возрасте.

Режиссер-постановщик — Григор Мане (Франция) Она — Заслуженная артистка Украины Ирина Мельник Он — Народный артист Украины Анатолий Ященко.

8 марта, 18:00 — Гастроли! Концерт Тины Кароль. Театр Музкомедии

На концерте вас ждет впечатляющее сочетание искренности, вдохновения, мощного вокала и профессионального исполнительского мастерства. Вместе с Тиной вы окунетесь в мир хитов, где каждая нота звучит как магия. Особым событием вечера станет премьера новой песни, которая точно удивит и очарует вас своей мелодией.

А еще, приятным бонусом станет красивая и страстная хореография от Дима Жука, а глубокий вокал бэк-вокалистов, Марко Квитка и Никиты Ломакина, придаст эмоциональной насыщенности этому мероприятию.

9 марта, 16:00 — Проект «VLASNE. Ukrainian Project. Непокоренные & Непобедимые». Театр оперы и балета

Четыре века украинской музыки зазвучат в концертном формате «VLASNE. Ukraine Project»: от Бортнянского до Вакарчука. Сочетание архаики и современности, классики и модерна. Это станет настоящим художественным ковчегом, куда авторы проекта бережно соберут музыкальный капитал страны. Авторский проект Одесской оперы в исполнении ведущих солистов, оркестра и хора театра, детского хора «Жемчужины Одессы».

Музыкальные номера программы представлены через выдающиеся фигуры композиторов и исполнителей, повлиявших на формирование украинской музыки, прославили ее в мире: от Дмитрия Бортнянского, Семена Гулака-Артемовского, Николая Лысенко до Владимира Ивасюка, Квитки Цисык, Святослава Вакарчука и др.

Состав исполнителей: заслуженные артисты Украины Владислав Горай и Дмитрий Павлюк, ведущие солисты оперы Алина Ворох, Юлия Терещук, Марина Наймитенко, Анастасия Голуб, Сергей Узун, Павел Смирнов, Богдан Панченко, Илона Скрипник, Александр Прокопович, Василий Добровольский, хор и оркестр театра (солисты — Елена Ионова и Игорь Парада), хор «Жемчужины Одессы» (худ.руководитель — Лариса Гарбуз).



9 марта, 16:00, 18:00 — Гастроли! «Love Story» — «История настоящей любви»

В начале весны, к женскому празднику хотим пригласить Вас на праздничный концерт настоящая история любви «Love Story», посвященный самой красивой теме всех времен — истории любви. Отправляйтесь с нами в незабываемое музыкальное путешествие, где каждая нота расскажет свою уникальную «Love Story» в исполнении оркестра GosOrchestra.

В этот вечер мы окунемся в мир эмоций и чувств, где мелодии расскажут нам о первых взглядах, нежных чувствах, огне страсти и вечной любви. GosOrchestra привезет для вас лучшие композиции, которые заставят ваше сердце биться в темпе любви. Вы услышите любимые песни такие как: una cabeza; Salut damour; How deep is your love; Save my; Hymn for the weekend; Mamma Mia и многие другие.



9 марта, 18:00 — Гастроли! Степан Гига. Золотые хиты на бис! Одесская Филармония

Уникальная возможность, вместе с легендарным Степаном Гигой спеть песни, на которых выросло не одно поколение: «Этот сон», «Яворина», «Золото Карпат» и еще десяток любимых каждым хитов! В этот день никто не будет скромно стоять под стенкой!

