Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 8-10 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 8-10 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Почти все события этих выходных будут посвящены одному человеку — Тарасу Шевченко, а если точнее, то 210 годовщине со дня рождения великого поэта. Очень радует, что организаторы событий подошли не к этим событиям с вдохновением и предлагают нестандартные лекции, концерты и интересные выставки. Также продолжаются лекции Джазовой академии, которые мы рекомендуем вам не пропускать.

Ну а что касается «праздника всех женщин», то надеемся, что мужчинам не нужно ждать 8 марта, чтобы сказать, как они их уважают, ценят и обожают. Ну и конечно, желаем всем нам, и мужчинам и женщинам, солнечных и тихих выходных.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 марта, 13:30

Что: Одесские места Тараса Шевченко
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 марта, 13:00

Что: Концерт посвященный 210-летию со дня рождения Тараса Шевченко
Где: переулок Футуристов, 4/1, художественная школа им. Гилельса
Когда: 9 марта, 13:30

Что: Тарасова викторина: известный — неизвестный Шевченко
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 марта, 14:00

Что: Movie Night in the library
Где: Пастера, 13 Национальная научная библиотека
Когда: 9 марта, 14:00

Что: Джазовая академия. Мастер класс Алексея Петухова и Михаила Евтушенко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 марта, 14:30

Что: Выставка «Вдохновляясь Шевченко»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 9 марта, 15:00

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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