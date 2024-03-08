Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области жестоко убили военнослужащего

В Одесской области жестоко убили военнослужащего

Утром, 8 марта, в Подольске обнаружили тело мужчины в военной форме. Его личность пока не установлена, но, предположительно, произошло убийство.

Как сообщили в полиции Одесской области, тело со следами насильственной смерти на проспекте Шевченко около семи часов утра обнаружили случайные прохожие.

На месте работает следователи полиции, криминалисты и другие оперативные службы.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства событий.

По информации издания «Думская», установить личность и возраст погибшего трудно, поскольку «лицо из-за зверских побоев просто отсутствует».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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