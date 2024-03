Зіркові гастролі: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 8-9 березня

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.

8 березня, 18:00 – Лірична комедія “Куди я з вами не піду”. Театр Василька

В основі сюжету відносини двох самотніх, але прекрасних людей. Вони приходять на заняття в танцювальну школу, щоб, за офіційною версією, освоїти техніку рок-н-ролу. Але насправді знайти собі коло спілкування. Раптом, ось невдача – в обох немає слуху і почуття ритму, тому з танцями нічого не виходить. Він кидає заняття самотньо сидячи вдома. Вона приходить до нього в гості, щоб повернути в клас.

Тут-то і починається найцікавіше: герої, незважаючи на постійні сварки, непорозуміння і спроби прикро вразити партнера, повільно, але вірно прив’язуються один до одного. Напевно, так і виникає кохання, яке може спіткати людину в будь-якому віці.

Режисер- постановник – Григор Мане (Франція) Вона – Заслужена артистка України Ірина Мельник Він – Народний артист України Анатолій Ященко.



8 березня, 18:00 – Гастролі! Концерт Тіни Кароль. Театр Музкомедії

На концерті вас чекає вражаюче поєднання щирості, натхнення, потужного вокалу та професійної виконавської майстерності. Разом з Тіною ви поринете у світ хітів, де кожна нота звучить як магія. Особливою подією вечора стане прем’єра нової пісні, яка точно здивує та зачарує вас своєю мелодією.

А ще, приємним бонусом стане красива та пристрасна хореографія від Діма Жука, а глибокий вокал бек-вокалістів, Марко Квітка та Нікіти Ломакіна, додасть емоційної насиченості цьому заходу.



9 березня, 16:00 – Проєкт «VLASNE. Ukrainian Project. Нескорені&Непереможні». Театр опери та балету

Чотири століття української музики зазвучать в концертному форматі «VLASNE. Ukraine Project»: від Бортнянського до Вакарчука. Поєднання архаїки та сучасності, класики й модерну. Це стане справжнім мистецьким ковчегом, куди автори проєкту дбайливо зберуть музичний капітал країни. Авторський проєкт Одеської опери у виконанні провідних солістів, оркестру та хору театру, дитячого хору «Перлини Одеси».

Музичні номери програми репрезентовані через видатні постаті композиторів та виконавців, що вплинули на формування української музики, уславили її в світі: від Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка до Володимира Івасюка, Квітки Цісик, Святослава Вакарчука тощо.

Склад виконавців: заслужені артисти України Владислав Горай та Дмитро Павлюк, провідні солісти опери Аліна Ворох, Юлія Терещук, Марина Наймитенко, Анастасія Голуб, Сергій Узун, Павло Смирнов, Богдан Панченко, Ілона Скрипник, Олександр Прокопович, Василь Добровольський, хор та оркестр театру (солісти – Олена Іонова та Ігор Парада), хор «Перлини Одеси» (худ.керівниця – Лариса Гарбуз)



9 березня, 16:00, 18:00 – Гастролі! «Love Story» – «Історія справжнього кохання»

На початку весни, до жіночого свята хочемо запросити Вас на святковий концерт справжня історія кохання «Love Story», присвячений найкрасивішій темі усіх часів – історії кохання. Вирушайте з нами у незабутню музичну подорож, де кожна нота розповість свою унікальну «Love Story» у виконанні оркестру GosOrchestra.

Цього вечора ми зануримося у світ емоцій та почуттів, де мелодії розкажуть нам про перші погляди, ніжні почуття, вогонь страсті та вічне кохання. GosOrchestra привезе для вас найкращі композиції, які змусять ваше серце битися у темпі кохання. Ви почуєте улюблені пісні такі як: una cabeza; Salut damour; How deep is your love; Save my; Hymn for the weekend; Mamma Mia та багато інших.



9 березня, 18:00 – Гастролі! Степан Гіга. Золоті хіти на біс! Одеська Філармонія

Унікальна нагода, разом з легендарним Степаном Гігою заспівати пісні, на яких виросло не одне покоління: “Цей сон”, “Яворина”, “Золото Карпат” та ще десяток улюблених кожним хітів! В цей день ніхто не буде скромно стояти під стінкою!



