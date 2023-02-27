Железнодорожник из Кодымы: о гончарном деле, пчеловодстве и помощи окружению

Монтер Одесской железной дороги Сергей Криворука возрождает святые места, дает жизнь глине и знает секреты пчеловодства. О его трудолюбии и таланте составляют предания не только в селе Пирожная, что на Кодымщине. Он хорошо известен почти по всей Украине.

А специалист он многогранен, и в каждое дело, как и в труд монтера, вкладывает душу.

– Разве можно работать без души? Когда берешься с душой, то и дело спорится, и сердце радуется, и результат во славу, — говорит Сергей Криворука.

Возрастал Сережа в трудолюбивой, многодетной семье Марии Прокофьевны и Евгения Семеновича, которая из дедов-прадедов всегда была в труде. Его отец имел еще и способность к игре на музыкальных инструментах. Сельский духовой оркестр с его участием был популярен не только в Пирожной, но и за пределами села. Но Сергей не перенял восторга отца.

Первая страсть — гончарное дело

Мечта пришла, когда получил, как он говорит, серьезную профессию, отслужил в армии и, влюбившись, женился на Любови Серебрий. Он увидел, как ее мама Надежда Юстиновна крутит гончарное колесо, и влюбился в эту философию гончарного искусства, воплощавшуюся в жбанках, горшках, макитерках, лошадках, птичках, кружках.

— Мама, поделитесь секретами огня, — попросил Сергей тещу. И Надежда Юстиновна с радостью начала учить зятя.

Так Сергей Криворука взялся за продолжение дела гончарного рода Десятников (Серебриев), который известен еще с XIX века. И сейчас супруги сохраняют эту семейно-историческую ценность, за что имеют немало наград.

Сергей творит глиняные чудеса, а жена расписывает их, занимается лепкой.

— Дедово гончарное дело помогало выжить в трудные военные времена и голодоморы. Девушкой мама ездила в Польшу, чтобы обменять жбанки на продовольствие, — вспоминает Люба мамины рассказы о ее папе Юстине Николаевиче Десятнике.

Работы этих супругов хранятся в Кодимском историко-краеведческом музее. Сергей Евгеньевич охотно дает мастер-классы, рассказывает о технологии производства. Изделия мастера стали неотъемлемыми атрибутами исторического места «Желоба» с целебным источником «Надежда», который супруги восстановили вместе с дочерьми Анжелой и Юлией за свой счет в знак памяти о Надежде Юстиновне Серебрий и Любиной бабушке — Моте Моисеевне.

Гончарство и «Желоба» вошли в историко-туристический проект Кодымщины «Скорый путь».

Вторая страсть — пчеловодство

Есть у Сергея Криворуки еще одна страсть – пчеловодство, которым начало заниматься ради внуков. Купил три улья, справочник пасечника и брал уроки у опытных. Теперь и сам делится секретами пчеловодства. И, по словам пчеловода, самое главное, чтобы были крепкие семьи – это залог щедрого медосбора.

— Все, как у людей. Ведь если твоя семья крепка, то в ней царит изобилие и счастье, вместе мечтается и вместе задуманное воплощается в жизнь. А замыслов у нас еще много, – делится сокровенным Сергей на пороге своего юбилея, который будет праздновать 27 февраля.

Пусть же сбывается все задуманное. Ибо мечты человека душевной и доброй души должны сбываться!

Третья страсть — помощь людям и животным

Он помогает знакомым и незнакомым людям где угодно. И животные всегда находят у него убежище. Был замечен на полустанке в снегу кота со сломанной лапой и разбитой головой. Отогрел его за пазухой и забрал домой, вылечил. А однажды принес домой трех оставшихся без мамы бельчат, которых потом выкормила домашняя киса. Спас сову, вылечив ей крыло. После того как поправились и набрались сил, и белки, и сова вернулись в дикую природу.

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