Волейболистки из Балты подарили военным ВСУ автомобиль

Волейбольная команда СК «Балта» приобрела автомобиль для военных и внесла существенный вклад в приобретение еще одного.

— Мы благодарны нашим защитникам за то, что можем продолжать заниматься любимым делом. Нам хотелось помочь ВСУ, поэтому за все премиальные, которые мы заработали, принимая участие в турнирах и Кубках профессиональной Лиги Украины, мы приобрели автомобиль для наших военных. У нас на всех одно желание – Победа! — говорят балтские волейболистки.

Кстати, после двух побед в женской суперлиге СК «Балта» вышел в четвертьфинал соревнований, где сыграет против сборной Украины U-17.

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